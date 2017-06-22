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Канада упростила визовые требования для специалистов с высокой квалификацией

Социальная ответственность
22 июня, 20:04 UTC+3

В провинции Онтарио собираются запускать рекламную кампанию, ориентированную на руководителей и работников Силиконовой долины в США

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Материал из 1 страницы
Канадское посольство и здание Капитолия США

Канадское посольство и здание Капитолия США

© Wikimedia/Gary J. Wood

Правительство Канады тестирует программу Global Skills, которая подразумевает выдачу рабочих виз за две недели. Ранее этот процесс мог занять год. Такой опцией смогут воспользоваться "инновационные компании" страны, ищущие высококвалифицированных работников за рубежом. О новых правилах найма иностранных сотрудников в Канаде сообщает CNN Money.

Как отмечает издание, это одна из мер, благодаря которым Канада планирует развивать технологический бизнес в провинции Онтарио. Власти страны также экспериментируют с налоговыми льготами. В этом году в Онтарио планируют запустить рекламную кампанию, ориентированную на руководителей и работников американской Кремниевой долины, чтобы попытаться переманить их к себе.

"Наша задача - не критиковать [американскую] администрацию, а использовать возможность, когда она появляется", - сказал в интервью CNN министр экономического развития Онтарио Брэд Дагид.

По словам чиновника, взятое новой администрацией США направление в области миграционной политики "резко контрастирует с тем направлением, в котором мы хотим идти". Речь идет об указе президента США Дональда Трампа о пересмотре программы распределения временных рабочих виз при найме зарубежных специалистов.

Некоторые компании, базирующиеся в Канаде, например, технологический стартап Sortable, провели собственные рекламные кампании, чтобы привлечь бизнес и специалистов из США. Компания True North предлагает специальные бизнес-пакеты для компаний, заинтересованных в открытии филиала в Канаде. В Онтарио имеют свои штаб-квартиры такие компании, как Blackberry, Hootsuite и Shopify, а также филиалы Google, Facebook, IBM и Amazon. Дагид отметил, что в регионе активно развивают технологии, связанные с искусственным интеллектом, суперкомпьютерами, "чистыми" технологиями и автономными транспортными средствами.

Как отмечает CNN, изменение миграционной политики США окажет влияние на Канаду, так как обе экономики тесно связаны. США импортирует канадские товары на сумму $278,1 млрд и услуги на сумму $29,6 млрд в год. Пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), изменение таможенных налогов и кампании, призывающие покупать американские товары, могут негативно повлиять на экономику Канады.

После того, как Дональд Трамп заявил о намерении пересмотреть миграционную политику страны и запретить въезд иммигрантов из нескольких стран мира, главы крупных IT-компаний выступили с осуждением этих инициатив. О негативных последствиях для технологической отрасли предупредили менеджеры Apple, Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Uber и других компаний.

Привлечение специалистов из-за рубежа - важный вопрос во многих странах. О российском опыте привлечения специалистов из-за рубежа в инновационные отрасли "+1" рассказали в российском инновационном центре "Сколково".

"Для экосистемы инновационного центра такими специалистами являются профессора - преподаватели "Сколтеха" (Сколковского института науки и технологий). Сегодня в Сколтехе из 90 преподавателей не менее 60 - иностранные ученые и те российские ученые, которые 10-15 лет назад уехали из России из-за отсутствия должной научно-экспериментальной базы", - отметила вице-президент фонда "Сколково" Александра Барщевская. По ее словам, проект "Сколково" является "иммиграционным, поскольку способствует привлечению к работе в России талантливых иностранных ученых и возвращению на родину лучших научных умов".

Материал предоставлен проектом "+1".

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