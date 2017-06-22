Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт предсказал исчезновение автомобилей на дизеле и бензине через 8 лет

Социальная ответственность
22 июня, 20:29 UTC+3

Крупнейшую перестройку рынка транспорта спровоцирует электрификация

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рixabay/Pexels

В течение восьми лет бензиновые и дизельные легковушки, автобусы и грузовики полностью исчезнут из-за того, что рынок сухопутного транспорта перейдет на электрические двигатели. К такому выводу пришел лектор Стэнфордского университета и предприниматель из Силиконовой долины Тони Себа в своем докладе "Новый подход к транспорту 2020-2030", сообщает Financial Post.

По прогнозу экономиста, новый подход приведет к обвалу цен на нефть и исчезновению нефтяной промышленности. 

Себа полагает, что городские жители в массовом порядке переключатся на самоуправляемые электромобили. Они будут в десять раз дешевле, чем автомобили, работающие на ископаемом топливе. По подсчетам экономиста, каждая миля пути (1,6 км) будет стоить всего 6,8 центов.

Упадет не только стоимость топлива, но и стоимость самих электрокаров. По оценке ученого, она составит $30 тыс. через 2-3 года, а к 2022 году упадет до $20 тыс.

Среднее американское домохозяйство сэкономит, по мнению экономиста, $5,6 тыс. за счет перехода на электромобили. В то время как правительство США потеряет $50 млрд в год с налогов на топливо.

Большинство форм сланцевого и глубоководного бурения перестанут быть рентабельными, что приведет к экономическим трудностям в России, Саудовской Аравии, Нигерии и Венесуэле.

Выгода пользования электрокарами приведет к тому, что нынешние автовладельцы столкнутся с трудностями в утилизации своих машин. Из-за того, что стоимость подержанных автомобилей резко упадет, некоторым придется доплачивать, чтобы избавиться от них. Это приведет к "массовому избавлению от транспортных средств".

Автомобильная промышленность должна будет переквалифицироваться на производство электромобилей или начать предоставлять каршеринговые услуги.

"Мы находимся на пороге одного из самых быстрых, глубоких, наиболее последовательных сбоев в истории перевозок. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания вступят в порочный круг растущих расходов", - утверждает Себа.

Портал Financial Post назвал прогноз экономиста футуристическим, отметив, что он стал вирусным среди эко-сообщества и вызвал беспокойство в бизнес-кругах.

Компания Tesla Motors, производящая электромобили, в первом квартале 2017 года сообщила о новом рекорде - более 25 тыс. покупателей. Это на 70% больше, чем в прошлом году. Прибыль от продаж поднялась почти в два раза. В 2018 году компания планирует увеличить продажи до полумиллиона автомобилей в год. После этого они выпустят свой первый бюджетный автомобиль - Model 3.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кучма: Европа ставит Украину на колени
2
Саммит ЕС принял решение о продлении санкций в отношении России
3
Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"
4
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
5
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
6
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
7
Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама