Эксперт предсказал исчезновение автомобилей на дизеле и бензине через 8 лет

В течение восьми лет бензиновые и дизельные легковушки, автобусы и грузовики полностью исчезнут из-за того, что рынок сухопутного транспорта перейдет на электрические двигатели. К такому выводу пришел лектор Стэнфордского университета и предприниматель из Силиконовой долины Тони Себа в своем докладе "Новый подход к транспорту 2020-2030", сообщает Financial Post.

По прогнозу экономиста, новый подход приведет к обвалу цен на нефть и исчезновению нефтяной промышленности.

Себа полагает, что городские жители в массовом порядке переключатся на самоуправляемые электромобили. Они будут в десять раз дешевле, чем автомобили, работающие на ископаемом топливе. По подсчетам экономиста, каждая миля пути (1,6 км) будет стоить всего 6,8 центов.

Упадет не только стоимость топлива, но и стоимость самих электрокаров. По оценке ученого, она составит $30 тыс. через 2-3 года, а к 2022 году упадет до $20 тыс.

Среднее американское домохозяйство сэкономит, по мнению экономиста, $5,6 тыс. за счет перехода на электромобили. В то время как правительство США потеряет $50 млрд в год с налогов на топливо.

Большинство форм сланцевого и глубоководного бурения перестанут быть рентабельными, что приведет к экономическим трудностям в России, Саудовской Аравии, Нигерии и Венесуэле.

Выгода пользования электрокарами приведет к тому, что нынешние автовладельцы столкнутся с трудностями в утилизации своих машин. Из-за того, что стоимость подержанных автомобилей резко упадет, некоторым придется доплачивать, чтобы избавиться от них. Это приведет к "массовому избавлению от транспортных средств".

Автомобильная промышленность должна будет переквалифицироваться на производство электромобилей или начать предоставлять каршеринговые услуги.

"Мы находимся на пороге одного из самых быстрых, глубоких, наиболее последовательных сбоев в истории перевозок. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания вступят в порочный круг растущих расходов", - утверждает Себа.

Портал Financial Post назвал прогноз экономиста футуристическим, отметив, что он стал вирусным среди эко-сообщества и вызвал беспокойство в бизнес-кругах.

Компания Tesla Motors, производящая электромобили, в первом квартале 2017 года сообщила о новом рекорде - более 25 тыс. покупателей. Это на 70% больше, чем в прошлом году. Прибыль от продаж поднялась почти в два раза. В 2018 году компания планирует увеличить продажи до полумиллиона автомобилей в год. После этого они выпустят свой первый бюджетный автомобиль - Model 3.

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