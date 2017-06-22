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Чад признали наиболее уязвимым к последствиям изменения климата

Социальная ответственность
22 июня, 20:37 UTC+3

В стране необходимо развивать устойчивое сельское хозяйство, отметили эксперты

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Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Чад получил наиболее высокий индекс уязвимости к последствиям изменения климата (Climate change vulnerability index). Страна заняла первую строчку в силу ряда факторов: экстремальной нищеты, высокой безработицы, частых конфликтов, засух и наводнений. Всего специалисты компании Verisk, которая занимается оценкой политических и экономических рисков, проанализировали 186 стран. В группу риска, помимо Чада, вошли Бангладеш, Нигер, Гаити, Центрально-африканская республика. Об этом сообщает сайт The Conversation.

Особенно уязвимы аграрные регионы страны, расположенные на юге, где проживают 90% населения (10 млн человек). С середины 20-го века среднегодовая температура в стране повышается, а сезон дождей укорачивается. За последние 50 лет озеро Чад - главный пресноводный водоем в стране - пересохло на 90%. В то же время участились природные катаклизмы, которые разрушают жилища местного населения и уничтожают урожай.

В 2012 году ливни затопили 255,7 тыс. га культур, что поставило под угрозу продовольственную безопасность. 13 человек умерли, 445,7 тыс. - пострадали. Инфраструктура не справилась с наводнениями, а люди не могли получить необходимую помощь.

Эксперты считают необходимым развивать сельское хозяйство. Согласно информации Государственного департамента США (ведомство, выполняющее функции министерства иностранных дел), в сельском хозяйстве занято подавляющее большинство жителей Чада.

Устойчивое развитие отрасли может обеспечить стабильный доход и рабочие места для населения. Однако пока на сельское хозяйство приходится всего 10% национального ВВП. В 2015 году ВВП Чада оценивался в $10,9 млн (130 место в мире), согласно данным Всемирного банка.

Для развития сельского хозяйства и других отраслей стране необходимы иностранные инвестиции. Кооперация развивающихся и развитых стран - один из пунктов устойчивого развития мира до 2030 года. "Необходимы долгосрочные инвестиции, в том числе прямые иностранные вложения, в важнейшие секторы, особенно в развивающихся странах", - говорится на сайте ООН.

Большинство иностранных компаний в стране принадлежит Франции. Увеличивается поток инвестиций из Китая, Канады, Саудовской Аравии и Нигерии. Согласно докладу ООН "Мировые инвестиции в 2016 году" (World investment report 2016), приток иностранных средств в экономику Чада сократился с $676 млн в 2014 году до $600 млн в 2015 году.

Специалисты Export.gov (консультативная организация, находится под контролем Международной торговой палаты) при министерстве торговли США указывают на ряд препятствий, которые влияют на привлекательность страны среди инвесторов: слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура, дефициты энергии, нехватка квалифицированной рабочей силы, коррупция и тяжелое налоговое бремя, а также террористические угрозы.

Материал предоставлен проектом "+1".

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