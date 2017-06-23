В Антарктиде зафиксировано обширное таяние льдов

Ученые зафиксировали обширное таяние льда в Западной Антарктиде, которое может стать предвестником дальнейшего сокращения ледяного покрова, так как планета продолжает нагреваться. Опубликованная работа (January 2016 extensive summer melt in West Antarctica favoured by strong El Nino) является первой, которая задокументировала таяние льдов в таком масштабе. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Этот процесс начался летом 2016 года на шельфовом леднике Росса - самой большой плавучей ледяной массе в мире. Общая площадь ледяного покрова, который начал таять, составила 300 тыс. кв. миль (около 777 тыс. кв. км) - это больше, чем площадь американского штата Техас.

Таяние поверхности шельфового ледника Росса происходит одновременно с подтвержденным ранее таянием материкового льда по всей Западной Антарктике. Согласно прогнозам, повышение уровня моря из-за этого процесса может составить около трех метров. "Многие эксперты думают, что ледники сейчас медленно разрушаются, и большинство из них полагает, что причина в том, что теплая вода разрушает дно крупных ледяных шельфов", - сказал сотрудник Университета штата Огайо и один из авторов научной работы Давид Бромвич. Он подчеркнул, что эти процессы в будущем будут происходить уже не только на дне, но и на поверхности шельфов.

Авторы исследования смогли зафиксировать процесс таяния благодаря организованной станции ​​мониторинга в центре Западной Антарктиды. Находящиеся на ней специалисты заметили резкое потепление и образование облаков, содержащих большое количество влаги. Когда это произошло, команда исследователей запросила данные со спутников, чтобы определить, каковы были последствия процесса. Полученные сведения показали массовое таяние льда. На снимках было видно, что шельфовый ледник Росса был покрыт водой, смешанной со снегом. Ученые предполагают, что над ледником мог пройти дождь.

Таяние произошло во время погодного явления Эль-Ниньо, которое сопровождается дополнительным повышением температуры во всем мире. В этом случае течение Эль-Ниньо принесло влажный воздух со стороны океана. Исследователи также отметили, что осадки на шельфе льда Росса ранее были бы нонсенсом. "Кто слышал о дожде в Антарктиде - это пустыня!" - заявила в интервью изданию эксперт по Антарктиде Робин Белл из Колумбийского университета.

Авторы работы полагают, что их исследование поможет спрогнозировать, как подобная ситуация будет развиваться в будущем. Пока таяние не привело к каким-либо серьезным последствиям, так как поверхность ледникового шельфа впоследствии замерзла. Однако Бромвич отмечает, что велика вероятность того, что в этом веке может произойти большая потеря льда, а явление Эль-Ниньо может еще чаще влиять на льды в Антарктике.

Как сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО), несмотря на то, что 2017 год будет одним из самых жарких за историю наблюдения, он будет менее жарким, чем предыдущий. Это обусловлено тем, что феномен Эль-Ниньо, с которым связаны наводнения и засухи последних двух лет, в этом году пока не оказывал существенного влияния на погоду.

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