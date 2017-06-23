Бабочки исчезают из городов из-за загрязненности воздуха

Исследователи выяснили, что количество особей из 28 распространенных в Великобритании видов бабочек за 20 лет сократилось в городских районах на 69%. В сельской местности их число уменьшилось на 45%. Авторами исследования являются специалисты благотворительной организации по сохранению бабочек Butterfly Conservation Кентского университета и Центра экологии и гидрологии. Именно выделенные учеными виды бабочек являются наиболее показательными, так как они лучше всего изучены. Когда их популяция сокращается, число "менее заметных, но не менее важных" видов насекомых тоже сокращается. Об этом сообщает The Guardian.

Некоторые виды сократились особенно сильно, к примеру, популяция бабочек сенница памфил сократилась на 78% в городских районах королевства (в сельских районах - на 17%). Популяция червонца пятнистого сократилась на 75% в городских районах. В сельских районах она уменьшилась на 23%.

Исследователи отмечают, что причины исчезновения бабочек из сельской местности были изучены и относительно хорошо понятны ученым. На сокращение популяции повлияли интенсивное развитие сельского хозяйства, вырубка лесов и изменение климата.

Вопрос, почему бабочки исчезают из городов, ранее не изучался. Первая причина, которую выделили ученые - потеря естественной среды обитания. Количество садов, полностью вымощенных камнем, в стране увеличилось с 1,5 млн до 4,59 млн за период с 2005 по 2015 год.

Авторы работы установили, что столица Великобритании ежегодно теряет количество зелени, эквивалентное двум с половиной Гайд-паркам, то есть около 3000 га. "Есть много разных факторов. Замощение садов - это, определенно, проблема, но не единственная и, вероятно, не самая большая", - отметил один из авторов исследования Том Бреретон.

Другими причинами является застройка заброшенных территорий, которые являлись основным местом обитания насекомых, а также использование садоводами пестицидов, причем в большем количестве, чем фермерами. Некоторые виды бабочек сталкиваются с нехваткой источников пищи. Насекомые также трудно приспосабливаются к более теплым зимам, которые наблюдаются из-за глобального потепления.

Ученые пока не до конца изучили влияние загрязнения от дизельных транспортных средств, однако подозревают, что это может быть одним из самых серьезных факторов. Ранее было доказано, что увеличившееся количество транспорта провоцирует изменение баланса азота. Ученые в Нидерландах доказали, что это влияет на уменьшение числа бабочек. Они обнаружили, что увеличение количества азота (который считается удобрением и помогает росту растений) способствует снижению количества растений, которые предпочитают менее плодородные почвы. Именно такие растения предпочитают бабочки видов сенница памфил и червонец пятнистый.

Как сообщал CNN, планету ждет шестой за 540 млн лет период массового вымирания видов растений и животных. Ученые объяснили, что это связано с деятельностью человека и приведет к исчезновению 3/4 существующих видов. На данный момент, по их данным, темпы вымирания животных и растений увеличились в 100 раз по сравнению с ранее фиксированными уровнями.

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