Просьбы фондов о срочных пожертвованиях собирают меньше денег

Обращения благотворительных организаций к аудитории с просьбой сделать срочные пожертвования могут иметь обратный эффект. К такому выводу пришли исследователи Орхусского университета в Дании и Гетеборгского университета в Швеции. Об исследовании, опубликованном в Journal of Behavioral and Experimental Economics, рассказал портал Phys.org.



Авторы провели эксперимент, в ходе которого от имени датской некоммерческой организации DanChurchAid, помогающей бедным, разослали электронные письма и СМС-сообщения примерно 53 тыс. жертвователей с призывом совершить повторный перевод до определенного срока за подарок. Сувениры оплатил исследовательский фонд.

Крайний срок, отведенный для приема дополнительного пожертвования с условием получения подарка, был разным для нескольких групп адресатов. Для первой был установлен временной предел в два (для СМС-сообщения ) или три дня (для e-mail), для второй - в три или 10 дней, а для третьей - 34 дня. Всего среди получателей получилось шесть групп - в зависимости от способа получения сообщения и от срока.

Получателям сообщения предлагалось пожертвовать минимум 50 датских крон (около 7$).

Результаты показали, что больше средств удалось собрать в той группе, где отведенный для перевода денег срок был больше.

Автор исследования из Орхусского университета Метте Триер Дамгаард сказал, что люди не любят чувствовать давление, когда жертвуют деньги. Ученые объяснили, что, если оказывать давление на людей, ставя им дедлайн, то это может вызвать у получателя компромиссную реакцию: "Хорошо, я соглашусь пожертвовать деньги быстро, но вы не получите много".

В работе говорится, что установление маленьких сроков для жертвователей приводит к тому, что люди делают минимальные пожертвования, которые в сумме оказываются меньше собранных за долгий срок. При этом ученые установили, что пожертвование люди делают либо сразу после того, как их попросили, либо не делают его вовсе. Эта схема является характерной для всех групп эксперимента.

Авторы исследования подчеркнули, что подобная реакция человека в случае строгих дедлайнов касается лишь ситуации с пожертвованиями. Ученые не нашли доказательств того, что установление сжатых сроков в других областях могут помочь людям преодолеть прокрастинацию (нежелание действовать).

Согласно мировому рейтингу благотворительности (World Giving Index) фонда Charities Aid Foundation за 2016 год, лидером по частным пожертвованиям стала Мьянма. В этой стране 91% населения делает пожертвования на благотворительность, 55% жителей занимаются волонтерством, а 63% высказали готовность оказать помощь незнакомому человеку в случае необходимости.

Доля жертвующих в некоммерческие организации россиян выросла в два раза и составила 18% от населения. Это на 11 млн человек больше, чем в 2015 году. Таким образом, Россия поднялась на три позиции и заняла в рейтинге 126 место. В стране помощь незнакомцу готовы оказать 35% жителей, а волонтерством занимаются 12% населения.

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