Китайские власти пообещали бороться с загрязнением почв

Китай должен проявить терпение в "долгой войне" против масштабного загрязнения почвы. С таким заявлением выступил спикер Министерства охраны окружающей среды страны Цюй Цивен (Qiu Qiwen), сообщает Reuters.

Власти пообещали создать специальный фонд для борьбы с крупными участками почв, загрязненных сточными водами, пестицидами и удобрениями. Принятый законопроект об очистке потребует около 1 трлн юаней инвестиций (более $146,39 млрд).

По оценке представителя министерства охраны окружающей среды, стоимость очистки шести соток сельхозземли может достигать 20 тыс. юаней (почти $3 тыс.). Еще в прошлом году в министерстве обещали "стабилизировать" прогрессирующее загрязнения почвы к концу этого десятилетия и начать работы по ее улучшению в 2030 году.

Аналитики говорят, что очистка почв в Китае будет способствовать увеличению прибыли бизнеса и росту числа специализированных экологических фирм. Однако Reuters обращает внимание, что пока неясно, кто будет платить за расходы на очистку, особенно в сельской местности. Цюй заявил, что власти пока выделили бюджет только в размере $14,6 млрд для покрытия расходов на очистку земель с прошлого года до конца первой половины 2017 года.

Всего в Китае загрязнено около 3,3 млн га земель, на них стало невозможно выращивать сельскохозяйственные культуры. Такие данные приводит Reuters со ссылкой на общенациональное исследование 2013 года.

"Загрязнение почв не происходит в одночасье, и проблема не может быть решена в один момент", - сказал Цюй Цивен. Некоторые из мер, которые рассматриваются правительством, включают в себя чередование выращиваемых культур и превращение сельскохозяйственных угодий в леса.

Власти также пообещали, что опубликуют результаты исследования по загрязнению почвы после 2020 года и предоставят данные о влиянии загрязненных угодий на качество аграрной продукции к концу следующего года.

Согласно данным доклада 2016 года "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений", на пахотные земли приходится около 10% мировой площади суши, а на площадь всех сельскохозяйственных угодий - 33%.

За 1961-2007 годы использование земель только для зерновых культур увеличилось на 11%. Площадь всех пахотных земель составляет 1580 Мга, а к 2050 году она может вырасти на 123-495 Мга. Это может привести к тому, что площадь превысит размер "безопасного рабочего пространства", установленный программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). ЮНЕП оценивает этот показатель в 1640 Мга. Сейчас треть почв планеты деградировала.

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