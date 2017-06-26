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Благотворительную инсталляцию "танцующие цветы" привезут в Москву

Социальная ответственность
26 июня, 18:59 UTC+3

Шоу французского художника и дизайнера Александра Данга в столице России организовал фонд помощи людям с нарушениям иммунитета "Подсолнух"

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© Рixabay/MaxxGirr

Инсталляцию "Танцующие солнечные цветы" французского художника и дизайнера Александра Данга можно будет увидеть с 29 июня по 9 июля в столичном парке "Музеон" в рамках VI Международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show. В Россию цветы привезет Благотворительный фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета "Подсолнух". Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте фонда.

"Я организовывал мастерские по всему миру: в США, Китае, Марокко, Колумбии, во многих странах Европы. Но в России - впервые, это премьера. Все мои проекты благотворительные. И мне важно помогать Фонду "Подсолнух", - цитирует фонд Данга. По словам художника, проект неоднократно помогал собирать средства в помощь детям: например, для установки солнечных батарей в больнице в Танзании, школе в Уганде, детских домов Зимбабве и Танзании.

В основе инсталляции - уникальная купольная конструкция с бумажными цветами. Цветы двигаются за счет того, что в каждый цветок встроен мотор, работающий на солнечной энергии. Гости мероприятия смогут забрать с собой один цветок или сделать собственный за любое благотворительное пожертвование в пользу фонда.

Бесплатный мастер-класс Александра Данга за благотворительное пожертвование пройдет 1 июля в 14:00 в павильоне "Школа" парка "Музеон". Собранные средства пойдут на покупку лекарства подопечному фонда Максиму Батову из Нижегородской области. Ребенок страдает первичным иммунодефицитом, сейчас фонд ищет 118 тыс. рублей на покупку для мальчика двух упаковок антигеморрагического препарата.

О фонде

Благотворительный фонд "Подсолнух" существует с 2006 года. Он занимается сбором средств для лечения детей с врожденным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями. С начала работы фонд собрал более 121 млн рублей пожертвований. Помощь от фонда получили уже более 600 российских детей. А с июня 2017 года под опеку фонда поступят и взрослые пациенты. Кроме оплаты лечения фонд оказывает подопечным психологическую и юридическую поддержку.

О заболевании

Первичный иммунодефицит - диагноз, означающий, что ребенок родился без естественной защиты, и его организм не способен сопротивляться инфекциям. Заболевание приводит к развитию тяжелых хронических инфекций и воспалительному поражению органов и тканей. По оценкам иммунологов, 90% больных в России умирают недиагностированными.

Материал предоставлен проектом "+1".

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