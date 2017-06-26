Здания бывших тюрем в Нидерландах превратили в приюты для беженцев

На территории бывших тюрем в Нидерландах власти создали пространства для беженцев. Такое решение было принято, так как здания простаивали из-за снижения преступности.

Мигрантов селят в бывших помещениях для преступников временно - минимум на полгода - пока они не получат статус беженцев. Жители могут свободно выходить из здания в город. Как отмечает National Geographic, у беженцев нет разрешения на работу, но в приютах они имеют возможность пройти курсы голландского языка, а также под руководством волонтеров научиться ездить на велосипедах.

В бывшей тюрьме De Koepel в городе Харлеме большой внутренний двор оборудован под футбольное поле. В некоторых переделанных под приюты тюрьмах также есть гимнастические залы, кухни и открытые сады. В бывшей тюрьме в Хогевене власти убрали высокие наружные стены, колючую проволоку и переделали двери в камеры так, чтобы они могли открыться изнутри.

По данным министерства юстиции страны, около трети голландских тюремных камер пустуют из-за впечатляющего падения преступности за последние два десятилетия, а также нового подхода правоохранительных органов, которые предпочитают реабилитацию заключению. Суды страны часто назначают наказание в виде домашнего ареста.

"У голландцев глубоко укоренен прагматизм в вопросах регулировании правопорядка", - сказала в интервью The New York Times Рене ван Сваанинген, профессор криминологии университета Эразма Роттердамского, отметив относительно либеральный подход страны к нетяжелым наркотикам и проституции.

"Содержать тюрьму очень дорого. В отличие от США, где люди склонны апеллировать к моральным аргументам в вопросе тюремного заключения, Нидерланды больше ориентируются на то, что работает и что эффективно", - заметила эксперт.

Правительство Нидерландов также продает пустующие тюрьмы другим странам, где места заключения переполнены. Около 500 своих заключенных в страну отправила Бельгия. Норвегия согласилась выплатить Нидерландам около $27 млн за трехлетнюю аренду тюрьмы Норгерхафен на 242 заключенных, в ней некоторым заключенным позволено разводить цыплят и выращивать овощи.

Как пишет BBC, норвежским заключенным разрешается давать интервью журналистам и смотреть видеофильмы на свой выбор, поскольку в пенитенциарной системе страны доминирует принцип "нормализации". "Жизнь в тюрьме должна быть максимально приближенной к жизни на воле, чтобы бывшим заключенным было легче реинтегрироваться в общество", - объясняет издание.

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