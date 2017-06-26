Мэры крупнейших городов призвали G20 соблюдать климатические обязательства

Группа C40 ("Большие города - Группа лидеров по сохранению климата") обратилась к лидерам G20 с требованием придерживаться своих обязательств по решению проблемы изменения климата. О заявлении глав мегаполисов сообщило агентство France Presse.

В совместном тексте, распространенном в СМИ по всему миру, мэры городов, входящих в C40, обратились к G20 от имени "сотен миллионов жителей".

В заявлении C40 подчеркивается, что проблема изменения климата - одна из самых насущных в мире. Мэры городов объясняют, что экологическая ситуация еще больше обострилась в свете решения президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Авторы обращения считают, что спасти планету можно только общими усилиями.

"Решимость других 19 лидеров на предстоящем саммите G20 для обеспечения будущего нашей планеты важнее, чем когда-либо. Местные лидеры по всему миру поддерживают вас, удваивая нашу приверженность смелым действиям по изменению климата, работая с представителями бизнеса и гражданами по всему миру", - говорится в заявлении.

Мэр Парижа и президент C40 Анн Идальго заявила, что члены C40 были вдохновлены мужеством, проявленным более чем 300 мэрами городов США, которые взяли на себя обязательство отстаивать Парижское соглашение, несмотря на решение Трампа.

Главы мегаполисов объединились в движение Climate Mayors. В июне его участники подписали декларацию, обязывающую "принять, соблюдать и поддерживать цели Парижского климатического соглашения".

Основная цель Парижского соглашения заключается в том, чтобы страны приняли меры, направленные на ограничение глобального потепления до двух градусов. Документ предусматривает ограничение в период 2050-2100 годов выброса парниковых газов, получаемых в результате промышленной деятельности человека, до уровня, который природа может переработать естественным путем. Соглашение также обязывает страны-участницы пересматривать каждые пять лет свой вклад по снижению вредных выбросов в атмосферу в сторону увеличения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что климатический пакт, подписанный почти 200 странами, накладывает на государство "драконовское финансовое и экономическое бремя", что сыграет на руку конкурентам. Президент США упомянул Китай, получивший 13-летнюю отсрочку в рамках соглашения.

Трамп также заявил, что если бы США продолжили соблюдать положения договора, к 2025 году в стране исчезли бы 2,7 млн рабочих мест, а потери для экономики составили бы $3 трлн к 2040 году.

В группу С40 входят 90 крупнейших городов мира. Организация была создана в 2005 году для консолидированной борьбы с изменением климата и выработкой городских мер, которые уменьшают выбросы парниковых газов и климатические риски, одновременно увеличивая здоровье, благополучие и экономические возможности городских жителей. Организация занимается не только политическими инициативами, но также проводит и научные исследования.

Встреча лидеров G20, или "Большой двадцатки", пройдет в Гамбурге (Германия) 7 и 8 июля.

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