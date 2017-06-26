Доля солнечной энергии в Великобритании составила почти 25%

Около 24,3% от общего спроса на электроэнергию в Великобритании удалось покрыть за счет солнечной энергии. Об этом сообщили представители Государственной электроэнергетической системы страны (National Grid UK).

С помощью солнечной энергии 26 мая было сгенерировано 8,7 ГВт, что больше, чем предыдущий рекорд Великобритании, установленный 10 мая - в тот день этот показатель составлял 8,48 ГВт. Об успехах британской солнечной энергетики рассказало издание Futurism.

"У нас в системе накоплены значительные объемы энергии из возобновляемых источников, и эта тенденция сохранится, поэтому наша способность прогнозировать события становится все более и более важной", - сказал глава диспетчерской службы National Grid Дункан Берт.

С Бертом согласился исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики (Solar Trade Association) Пол Барвелл. "Это колоссальное достижение. Оно дает очень позитивный сигнал Великобритании, что солнечная энергия играет значительную роль в декарбонизации энергетического сектора США", - отметил он.

Барвелл добавил, что это первый зафиксированный случай в Великобритании, когда солнечные батареи генерируют больше энергии, чем ядерные установки. Однако природный газ и уголь по-прежнему являются главными поставщиками энергии в стране.

В мире регионом, где показатели солнечной энергии являются рекордными, стала Калифорния. Там солнечные батареи производят около 56% энергии. Страной-рекордсменом по получению солнечной энергии является Германия: за счет этого возобновляемого источника удовлетворяется 39,2% потребительского спроса на энергию.

Устойчивый рост сектора солнечной энергетики стал возможен, в частности, за счет снижения стоимости солнечных батарей. "Во всем мире солнечная энергия продолжает ставить новые рекорды по мере того, как затраты снижаются, а производство электроэнергии растет.

В прошлом году в США в сфере производства солнечной энергии было занято больше людей, чем в сфере угольной, нефтяной и газовой промышленности", - заявила Independent глава отдела энергетических ресурсов Greenpeace Великобритании Ханна Мартин.

По инициативе National Grid вся Великобритания 21 апреля провела день, не использовав ни грамма угля. Представители организации заявили, что предыдущий рекорд, который удалось установить компании - 19 часов непрерывной работы без угля.

В соответствии с обязательствами Великобритании по охране окружающей среды, последний завод по переработке угля в стране будет закрыт в 2025 году.

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