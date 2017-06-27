В России впервые вышла книга об организации хосписа

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Книга Дерека Дойла "С чего начать: руководство и предложения для планирующих организацию хосписа или службы паллиативной помощи" впервые вышла на русском языке. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе фонда помощи хосписам "Вера".
Русскоязычный перевод был сделан на средства фонда. Книга будет бесплатно распространяться по профильным медицинским учреждениям. В электронном виде издание можно скачать на сайте фонда.
Книга предназначена для менеджеров в области здравоохранения, сотрудников медицинских организаций, НКО, специализирующихся на паллиативной помощи, и преподавателей медицинских вузов и колледжей. В фонде "Вера" считают, что книга будет полезна тем, кто собирается создать хоспис в своем городе, а также администраторам существующих учреждений для повышения эффективности работы и качества помощи пациентам.
Книга обобщает зарубежный опыт организаторов хосписов и описывает этапы его создания - от того, как спланировать работу, просчитать бюджет и набрать команду, до организации работы волонтеров и общения с местным сообществом.
"Как никогда раньше нам нужна продуманная общероссийская стандартизация этого вида медицинской помощи. Только тогда мы сможем говорить о реальной доступности паллиативных служб для населения", - говорится в предисловии книги. Его написали учредитель фонда "Вера", директор "Центра паллиативной медицины ДЗМ" Анна Федермессер и заместитель председателя профильной комиссии Минздрава России по паллиативной помощи Елена Полевиченко. По данным экспертов, даже в Москве такая помощь пока доступна лишь четверти нуждающихся.
Дерек Дойл - доктор, один из основателей Международной ассоциации хосписной и паллиативной помощи. Он также основал журнал "Паллиативная медицина". Книга начинается с введения в суть паллиативной помощи и принципы ее оказания. Дойл рассказывает о том, каким образом должно работать каждое подразделение хосписа по отдельности, а также как руководители учреждений паллиативной помощи должны общаться с пациентами, профессиональным сообществом, прессой и представителями власти.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в конце мая заявила, что потребности в детской паллиативной медицине в России удовлетворены менее чем на 10%: в стране всего два детских государственных хосписа. По словам омбудсмена, "задача развития паллиативной помощи может решаться разными способами, но при единых стандартах качества и единой задаче".
Всего в России работает около 120 хосписов, в регионах мало развита помощь неизлечимо больным пациентам на дому. В фонде "Вера" считают, что для страны необходимо около 400 учреждений паллиативной помощи, так как согласно рекомендациям ВОЗ, на каждые 300-400 тыс. человек нужен один хоспис.
Материал предоставлен проектом "+1".