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Благотворительные фонды будут обучать сиделок

Социальная ответственность
4 июля, 12:34 UTC+3

Организация намерена решать проблему нехватки квалифицированных кадров

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/Parentingupstream

Благотворительные фонды "Живой" и "Живи сейчас" учредили школу патронажного ухода "Внимание и забота". Школа будет иметь статус автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования. Сотрудники фондов будут готовить специалистов по уходу за пожилыми и больными людьми. Об этом "+1" сообщили в пресс-службах фондов.

Слушатели узнают, как правильно общаться с пациентом с учетом особенностей его заболевания, как его перемещать, кормить, осуществлять ежедневную гигиену, оказывать первую помощь, предотвращать осложнения.

Чтобы записаться на обучение, необходимо отправить заявку на сайте патронажной школы. Тренинги по перемещениям и гигиене являются платными, а по патронажному уходу - бесплатным. С сентября 2017 года школа также будет проводить бесплатные семинары для тех, кто самостоятельно ухаживает за своими больными или пожилыми родственниками.

"Специалист по уходу играет огромную роль в жизни пожилого или ограниченного в передвижениях и самообслуживании человека, поскольку от качества его работы напрямую зависит качество жизни человека, а также быстрота и успешность его реабилитации в случаях, когда это возможно", - говорится в сообщении патронажной школы.

Советник фонда помощи людям с БАС (боковым амиотрофическим склерозом) "Живи сейчас" Наталья Семина подчеркивает, что найти грамотного специалиста, знающего, как правильно ухаживать за лежачими пациентами, очень сложно в связи с тем, что рынок непрозрачен, сиделок не обучают, больным не гарантируют получение квалифицированного ухода.

Спрос на подобного рода услуги очень большой. В частности, подопечные фонда из-за прогрессирующего паралича теряют возможность самостоятельно передвигаться и обслуживать себя и нуждаются в помощи сиделок.

"Чтобы как-то решить эту проблему, несколько лет назад мы начали собирать информацию о передовых мировых методиках правильного ухода, приглашать специалистов и внедрять в практику работы службы БАС, которая помогает нашим подопечным на дому", - рассказала Семина.

Директор фонда "Живой" Виктория Агаджанова подчеркивает, что проблема отсутствия необходимых знаний у сиделок от года к году нарастает.

"У нас есть пациенты, которые годами лежат в больницах, реабилитационных центрах и домах престарелых, которые и рады были бы вернуться в родной дом, но просто боятся этого. Уход за лежачими пациентами  - это отдельная дисциплина, которую необходимо изучать не только сиделкам и младшему медицинскому персоналу, но и родным пациента. Мы надеемся, что Школа поможет изменить эту ситуацию", - сказала Агаджанова.

Благотворительный фонд "Живи сейчас" существует с 2015 года. Он организует системную помощь взрослым людям с БАС. Это редкое неврологическое заболевание, причина возникновения которого до сих пор не известна медикам. В России им ежегодно заболевают 12 тыс. человек. Благотворительный фонд помощи взрослым "Живой" основан в 2010 году и специализируется на помощи взрослым с различными тяжелыми заболеваниями - онкологическими, травмами, диабетом, неврологическими и другими.

Материал предоставлен проектом "+1".

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