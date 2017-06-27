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В Москве пройдет распродажа в помощь детям с заболеваниями печени

Социальная ответственность
27 июня, 19:02 UTC+3

Вырученные на благотворительной акции средства направят подопечным фонда “Жизнь как чудо”

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Гостиница Ritz-Carlton в Москве

Гостиница Ritz-Carlton в Москве

© Wikipedia/Moscowjob.net

Фонд "Жизнь как чудо" 15 июля проведет благотворительную распродажу одежды и аксессуаров российских и мировых брендов Rooftop Charity. Мероприятие состоится в Москве на крыше отеля The Ritz-Carlton (ул. Тверская, д. 3). Начало намечено на 11:00. Организаторы надеются собрать не менее 500 тыс. рублей. Средства направят детям с тяжелыми заболеваниями печени. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

В рамках мероприятия балерина Большого театра Анастасия Меськова проведет мастер-класс для детей по балетному искусству, актриса театра и кино Александра Ребенок представит коллекцию детской одежды. Гостям также предложат услуги визажистов. Для детей предусмотрена отдельная программа с химическим шоу и выступлениями иллюзионистов. В вечерней программе - джазовый концерт.
 
Согласно официальной статистике Минздрава, в России в 2014 году зарегистрировали 10 154 детей до 14 лет с заболеваниями печени. Многим из них требуются дорогостоящие операции по пересадке органа за границей. По данным фонда, операция по трансплантации (например, в Бельгии) в среднем обходится в €103 тыс.

Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" собирает средства на операции, послеоперационные обследования, реабилитацию, медикаменты, транспортные расходы и другие нужды пациентов. За восемь лет работы фонд поддержал более 500 детей.

По данным Глобальной обсерватории донорства и трансплантации в России в 2015 году провели всего 325 операций по пересадке печени; в Европе - более 9,5 тыс., в мире - почти 28 тыс.

Материал предоставлен проектом "+1".

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