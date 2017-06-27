"Чистые игры" пройдут в Калининградской области

Ээкологический квест по командному сбору и сортировке мусора "Чистые Игры" пройдет 1 июля. Игроки очистят берег Виштынецкого озера в Калининградской области, расположенного на границе России и Литвы. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта "Чистые Игры".

Организаторы надеются популяризировать с помощью игр экологический образ жизни в регионе.

Как рассказал "+1" главный координатор проекта Дмитрий Иоффе, основная задача проекта - распространение знаний об экологически грамотном поведении. "Мы не говорим, что убираем мусор с помощью игр. Хотя он убирается по факту. Основная цель - экологическое просвещение. Люди получают опыт собирания отходов и сортировки, и смотрят на отходы уже не как на мусор, а как на что-то, что можно переработать в полезный продукт", - пояснил Дмитрий Иоффе.

Сбор команд намечен на 9:00 на площади Василевского в Калининграде. До озера участников довезут автобусы. Подробности можно узнать на странице встречи в социальной сети "Вконтакте" и на сайте проекта "Чистые Игры". Также транспорт доставит участников обратно в город.

Организаторы ожидают на мероприятии более 200 добровольцев. В квесте участвуют команды от двух до четырех человек. Игрокам выдают мешки, карту местности и перчатки. Команды исследуют обозначенную территорию и складывают в пакеты разные виды мусора.

За двухчасовую игру, по словам главного координатора "Чистых Игр" Дмитрия Иоффе, 200 человек собирают 4-5 тонн мусора. Побеждает та команда, которая сможет собрать больше всего мусора с учетом требований раздельного сбора.

Бонусным заданием в игре на Виштынецком озере станет фотоохота по следам диких животных. Победители получат памятные призы. В программе эко-квеста также пикник и развлекательный фестиваль.

Мероприятие проводится в рамках программы "Защита Балтийского моря путем предотвращения загрязнения малых водных объектов в Калининградской области". Цель проекта, согласно данным министерства природы РФ, - показать жителям области последствия неорганизованного туризма для бассейна Балтийского моря и снизить негативное воздействие на реку Красная и Виштынецкое озеро.

"Виштынецкое озеро, несомненно, подлинная жемчужина не только нашего региона, но и Европы. Его еще называют "Байкалом" Центральной Европы. Реализация проекта позволит привлечь внимание населения к природной среде и сделает значительный вклад в экологическое просвещение", - отметил временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Юрий Шитиков.

Игра проводится при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области, ГАУ КО "Экологический центр "ЕКАТ-Калининград", Агентства стратегических инициатив, Фонда сохранения Балтийского моря и Природного парка "Виштынецкий".

Первые "Чистые Игры" состоялись в 2014 году. За три года организаторы провели 75 эко-квестов в 30 городах России, привлекли более 7 тыс. участников и помогли собрать более 200 тыс. мешков мусора.

Материал предоставлен проектом "+1".