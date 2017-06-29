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Эксперты предупредили о растущих продовольственных рисках

Социальная ответственность
29 июня, 18:56 UTC+3

Поставки почти 25% продовольствия в мире под угрозой из-за устаревшей транспортной инфраструктуры

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Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

Мировая продовольственная безопасность становится более зависима от четырнадцати геостратегических точек торговли. К такому выводу пришли эксперты британского аналитического центра Chatham House в своем новом исследовании.

Ученые утверждают, что необходимо предпринять дополнительные меры для защиты ключевых транспортных маршрутов, таких, как Панамский канал, Суэцкий канал и турецкие проливы.

В Chatham House подсчитали, что 25% продовольствия в мире продается на международных рынках. При этом устаревшая инфраструктура, обеспечивающая поставки, уязвима для непредвиденных кризисов, которые будут только возрастать в ближайшие годы из-за изменения климата. В связи с этим исследователи призывают правительства инвестировать в "климатически устойчивую" инфраструктуру и разнообразить производство и запасы продовольствия.

В отчете приводятся примеры того, как мир полагается на всего четырнадцать торговых маршрутов. Три четверти импорта кукурузы и пшеницы проходят через Панамский канал, длина шлюзовых камер которого составляет всего 300 м (ширина - 30 м).

Более трети импорта зерна для Ближнего Востока и Северной Африки проходят через турецкие проливы, при этом нет альтернативного морского маршрута.

Более 25% экспорта сои отправляется через Малаккский пролив. Через него же проходит 27% экспортируемой по морю нефти. Порты США в Мексиканском заливе сталкиваются со штормовыми нагонами, вызванными повышением уровня моря. 

Все ключевые точки для поставок продовольствия эксперты разделили по группам в зависимости от того, есть ли возможность проведения альтернативных маршрутов. Оказалось, что такие маршруты существуют для Малаккского и Дуврского проливов.

Альтернативные маршруты обеспечивают минимальную задержку для отгрузки (хотя и потенциально менее благоприятные условия доставки) и не несут существенных дополнительных затрат. Поставки же продуктов в обход Панамского и Суэцкого каналов, Гибралтарского пролива и пролива Баб аль-Мандаб, повлекут за собой значительное увеличение времени доставки и ее стоимости. У Ормузского и турецких проливов нет очевидного альтернативного морского маршрута.

Эксперты выделили возможные проблемы не только с морскими портами. К примеру, дороги в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере сои, подвержены риску затопления и оползней из-за сильных дождей. В свою очередь страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива зависимы от зерновых поставок из Черноморского региона, которые транспортируются через российские и украинские железные дороги.

Авторы исследования пришли к выводу, что оценки продовольственной безопасности сосредоточены в первую очередь на национальном уровне и не учитывают риски, связанные с цепочкой поставок. Анализ рисков находится в "зачаточном состоянии". Chatham House полагает, что необходима международная законодательная база для защиты поставок важнейших продуктов питания и для координации действий стран  в случае нарушения поставок.

Материал предоставлен проектом "+1".

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