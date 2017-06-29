В Лондоне определили лучшие велосипедные маршруты

Подразделение администрации Большого Лондона "Транспорт для Лондона" определила 25 путей, которые могли бы стать велосипедными дорожками и привлечь наибольшее число лондонцев, сообщает The Guardian.

Маршруты соединяют самые популярные пункты отправления и назначения в городе. Потенциальные пути нанесены на карту, представленную в докладе ведомства "Стратегический анализ велосипедного движения". TfL планирует связаться с муниципальными администрациями районов города и разработать конкретную схему велосипедного движения.

Карту составили на основе анализа данных переписи населения, тематических опросов и велопрокатов. Подобным образом администрация вычисляла наиболее привлекательные маршруты личного и общественного транспорта. Эксперты полагают, что аналитика городской администрации сыграет решающую роль в развитии 32 городских районов, показав выгодные места для строительства жилых кварталов и супермаркетов.

"Мы использовали новаторский анализ, чтобы определить места с наибольшим "велосипедным" потенциалом и будем тесно сотрудничать с районами города, чтобы создать маршруты, которые будут стимулировать велосипедное движение. Мы смотрим вперед - расширяем велосипедную сеть и надеемся создать новое поколение велосипедистов", - рассказал комиссар по вопросам прогулок и велосипедного транспорта в администрации Большого Лондона Уилл Норман.

По словам чиновника, власти нацелены сделать физическую активность частью повседневной жизни каждого лондонца.

Активист велосипедного движения Саймон Мунк назвал разработанную стратегию и инициативу городской администрации "поворотными". "Они меняют тон разговора. Всегда были люди, которые говорили: "Здесь никто никогда не ездил и не будет. Забудьте об этом (о велосипедных дорожках)". На самом деле это о фразах вроде "никто не катается в моем районе" можно будет скоро забыть", - надеется Мунк.

Однако бывший комиссар по вопросам велосипедного движения Эндрю Гиллиган при бывшем мэре Лондона Борисе Джонсоне раскритиковал инициативу новой администрации. По словам Гиллигана, анализ - лишь способ отложить на время строительство велосипедных дорожек.

"Меня беспокоит, что документ не содержит никаких обязательств. Они сказали: "Давайте попробуем провести анализ, прежде чем строить эти маршруты". А я сказал: "Нет, мы знаем, где нужны маршруты, выходите за пределы офисов и смотрите", - отметил бывший комиссар по вопросам велосипедного движения.

Он добавил, что существует высокий спрос на велосипедные дорожки вдоль улиц в центре Лондона. "Все зависит от того, где вы можете их проложить. Это единственный анализ, который здесь необходим. Я думаю, это был способ отложить строительство на шесть месяцев", - считает Гиллиган.

В стратегии оговаривается, что строительство дорожек в центральных районах Лондона - задача Central London Grid programme.

Транспортный экспедитор в Вестминстерском университете (University of Westminster) в Лондоне Рэйчел Альдред заметила, что основная цель стратегии - привлечь больше людей к велосипедному транспорту. "Прекрасно, что ведомство основывают стратегическое планирование велосипедных маршрутов на анализе потенциала. Необходимо искать маршруты, которые не используются, но могли бы", - считает эксперт.

Жители Лондона ежедневно совершают около 8 млн поездок. В 2016 году, как рассказал Эндрю Гиллиган The Guardian, 24% транспортных средств в центре столицы Великобритании составляли велосипеды, однако на них осуществлялось лишь 3% поездок в центральном районе.

По данным TfL, новые велосипедные магистрали привлекают все больше велосипедистов. Движение по маршруту с востока на запад (East-West Cycle Superhighway) с момента завершения строительства в 2017 году увеличилось на 54%, по магистрали с севера на юг (north-south cycle superhighway), построенной в 2016 году при Борисе Джонсоне, на 32%.

Велодорожки в Москве

Согласно порталу открытых данных правительства Москвы, столица насчитывает 56 велодорожек. В рамках Целевой схемы развития велотранспортной инфраструктуры на период до 2020 года, Московский департамент транспорта планирует построить 700 км велодорожек и увеличить количество ежедневных поездок на велосипеде с 5% до 15%.

Схема составлялась на основе анализа территориального деления города, положения объектов социальной инфраструктуры, статистики дорожно-транспортных происшествий и данных о наиболее используемых маршрутах велосипедистами. Город обещает обустроить велопарковки и построить другую необходимую инфраструктуру.

Важным элементом проектируемой сети станет велосипедный маршрут "Зеленое кольцо". Он соединит 18 станций метро, две станции легкого метро, шесть станций железной дороги и 15 зеленых территорий. Мосгортранс ожидает, что жители Москвы будут совершать до 5 млн поездок по кольцу в год.

Материал предоставлен проектом "+1".