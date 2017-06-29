Немецкие специалисты изобрели фильтр для очистки воздуха в городах

Немецкая компания Green City Solutions (разрабатывает "умные" технологии для городов) выпустила фильтр воздуха CityTree (Городское дерево). Изобретение представляет собой стену высотой 4 м и шириной 3 м, покрытую мхом, ее предназначение - очищать городской воздух от пыли и диоксида азота. Двадцать объектов уже установленно в Осло, Париже, Брюсселе, Гонконге и других крупных городах. Об этом сообщает Inhabitat.

По словам сооснователя компании Green City Solutions Чжэньцзяня Ву (Zhengliang Wu), мхи способны захватывать больше загрязняющих веществ, чем любое другое растение. Одна стена равноценна 275 деревьям. Ежедневно CityTree поглощает до 250 граммов твердых частиц. За год "дерево" может уловить до 240 тонн CО 2 .

Фильтрующая стена автономна: электричество генерируют солнечные панели, специальный резервуар накапливает дождевую воду и увлажняет почвы. Устройство оборудовано WiFi-сенсорами. Они измеряют влажность почвы, температуру и качество воды. "Есть датчики, которые контролируют качество воздуха и показывают, насколько эффективно "дерево", - добавил Ву. Фильтр можно дополнить скамейкой или экраном, который может транслировать полезную информацию или рекламу.

В планах Green City Solutions - установить подобные стены во всех крупных городах. Пока организация сталкивается с трудностями. "Мы собирались установить CityTrees в Модене (город в Италии). Все было подготовлено. Но сейчас город не может выбрать место для инсталляции, подходящее с точки зрения безопасности», - пояснил Ву.

Перспективным регионом изобретатели считают Индию. Согласно базе данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), концентрация сульфатов, нитратов, сажистого углерода и других опасных веществ в воздухе во многих индийских городах в 2012 году превышали установленную норму в десятки раз.

Согласно данным ВОЗ за 2016 год, 80% мирового населения в 2016 году проживали в городах, где загрязнение превышает допустимые показатели. В 2014 году наиболее высокие уровни вредных веществ зафиксировали в городах Кувейта, Саудовской Аравии, Китая и Бангладеш.

"Уровень загрязнения городского воздуха повышается темпами, которые не могут не вызвать тревогу, и оказывает разрушающее воздействие на здоровье людей, - отметила директор департамента ВОЗ по общественному здравоохранению и окружающей среде Мария Нейра.

По данным ВОЗ, в 2012 году вследствие болезней, вызванных загрязнением воздуха, умерли 7 млн человек (восьмая часть всех смертей). Согласно докладу ВОЗ "Мировая статистика здравоохранения 2017", из-за загрязнения воздуха в 2012 году больше всего людей умерло в Корейской Народно-Демократической Республике (238,4 смертей на 100 тыс. человек) и Боснии и Герцеговине (230,6 тыс.). В России показатель составил 98,6 смертей на 100 тыс. человек.

"Важно, чтобы муниципальные и национальные органы государственного управления придали качеству городского воздуха приоритетный характер, - отметил сотрудник ВОЗ доктор Карлос Дора. - Когда повышается качество воздуха, медико-санитарные расходы на лечение болезней, обусловленных его загрязнением, снижаются, продуктивность работников повышается и ожидаемая продолжительность жизни увеличивается".

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