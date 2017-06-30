Новые нефтегазовые проекты несут риск для инвесторов

Пять крупных частных компаний могут потерять $2,3 трлн (30% инвестиционного потенциала). Планируемые к 2025 году проекты могут оказаться невостребованными в случае, если страны останутся привержены целям Парижского соглашения. Эксперты Carbon Tracker, авторы принципов ответственного инвестирования (Principles for Responsible Investment, PRI) и институциональные инвесторы проанализировали планы 68 крупнейших нефтегазовых компаний. Результаты опубликованы в докладе "Два градуса разобщения. Переходный период для нефти и газа в низкоуглеродном мире". Работа адресована потенциальным инвесторам в энергетику. Об этом сообщается в пресс-релизе Carbon Tracker.

Согласно докладу, в случае расширения или запуска новых проектов крупнейшая нефтяная корпорация в мире американская Exxon рискует половиной своего бюджета, нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell, французская Total, американская Chevron, итальянская Eni могут лишиться 30-40% средств, а британская компания BP - 20-30% капиталовложений.

Региональное отделение Shell, в частности, планирует расширить два месторождения в Нигерии - "Bonga South West" и "Bonga North". Exxon, Total, Eni и Shell строят вторую часть нефтяной скважины на шельфовом нефтегазовом месторождении в Казахстане Кашаган стоимостью $33,5 млрд. По подсчетам экспертов, цена нефти с Кашагана поднимется до $110 за баррель. Специалисты при этом полагают, что дорогие проекты могут стать наиболее непредсказуемыми для акционеров.

"Рискуют, в основном, компании частного сектора, а не государственные корпорации", - говорится в докладе. Например, лишь 10% инвестиций национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Aramco, по мнению экспертов, могут считаться рискованными.

Авторы доклада установили, что если в нефтегазовой отрасли ничего не изменится, то к 2035 году проекты компаний будут генерировать 380 млрд тонн углекислого газа. Эксперты предупредили, что компаниям придется избегать проектов с высокими выбросами CO 2 , чтобы предотвратить рост средней температуры на Земле более чем на два градуса.

"Отчет - настоящая инструкция для будущих корпоративных инвесторов. Инвесторов держали в неведении относительно того, как нефтегазовые компании рискуют. Теперь инвесторы смогут общаться с компаниями, владея точной информацией, и задавать жесткие вопросы", - отметил руководитель отдела политики и исследований в PRI Натан Фабиан.

Нефтегазовые компании испытывают все большее давление со стороны инвесторов. Один из соавторов доклада, крупнейший в Швеции национальный пенсионный фонд, к примеру, сократил инвестиции в шесть холдингов, включая Exxon.

По словам представителей организации, компания нарушает Парижское соглашение. По подсчетам исследователей, выбросы СО 2 проектов Exxon с 2017 по 2035 годы составят более 3 Гт. В прошлом месяце 62% инвесторов Exxon проголосовали за то, чтобы компания ежегодно сообщала о том, как технологические достижения и климатическая политика влияют на бизнес и инвестиционные планы.

"Спрос на нефть может достигнуть максимума в начале 2020-х годов, поэтому компаниям необходимо вкладываться в перспективные проекты, которые не покинут рынок и согласуются с низкоуглеродным будущим", - отметил руководитель исследований в Carbon Tracker Джеймс Литон.

Материал предоставлен проектом "+1".