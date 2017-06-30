Запрещенные в США синтетические химикаты обнаружили в школах

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Концентрации запрещенных в США полихлорированных бифенилов (ПХБ) внутри некоторых американских школ в два раза выше, чем на открытом воздухе. К такому выводу пришли ученые из Университета Айовы в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science&Technology. Об их открытии пишет портал Phys.org.
США запретили ПХБ около 40 лет назад, но их компоненты до сих пор содержатся в окружающей среде, в том числе в организмах животных и людей.
Развивающийся детский организм наиболее подвержен вредному воздействию химикатов. Исследователи тестировали воздух внутри и снаружи шести школ. Четыре из них находятся в радиусе 1,5 км от порта штата Индиана, который принимает суда с грузами для различных отраслей промышленности в этом районе. Ранее было доказано, что порт является одним из крупных источников ПХБ. Однако концентрация веществ в школах оказалась выше, чем на открытом воздухе в районе порта.
Замеры проводились также в штате Айова с 2012 по 2015 год. На примере двух школ, которые не находятся в зоне промышленного загрязнения, ученые доказали, что ПХБ содержатся в стенах учебных заведений. Авторы исследования пришли к выводу, что источники химикатов во всех школах разные, однако их уровень воздействия на детей в сельских и городских районах примерно одинаков.
Полихлорированные бинефилы могли сохраниться в школьном воздухе еще с тех времен, когда они не были запрещены. Их добавляли к строительным материалам с 1929 по 1979 год, поэтому их компоненты могут оставаться в конструктивных элементах старых зданий, а также в оконных уплотнителях и стартерах для ламп.
Школы не обязаны измерять уровень содержания синтетических химикатов, однако Агентство по охране окружающей среды США дает рекомендации по приемлемым уровням ПХБ. По данным Iowa Now, примерно в 26 тыс. школ в США использовались уплотнители для окон, которые содержат эти химические соединения.
Точный уровень ПХБ, при котором детям может быть причинен вред, неизвестен. Ученые доказали, что вещество может приводить к развитию умственной отсталости и рака.
Материал предоставлен проектом "+1".