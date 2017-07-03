Россия и Финляндия запустят проект по улучшению экологии Балтийского моря

Россия и Финляндия в рамках программы приграничного сотрудничества до 2020 года запустят проект "Чистые реки - в здоровое Балтийское море" (ЛУГА-БАЛТ 2) в ноябре 2017 года. Цель инициативы - улучшить экологию бассейна реки Луга, которая впадает в Балтийское море. Бюджет проекта оценивается в 635 тыс. рублей. Об этом "+1" рассказала исполнительный директор муниципального фонда поддержки развития экономики и предпринимательства Лужского района "Социально-деловой центр" Екатерина Елисеева.

Одна из приоритетных задач проекта - составить технологический регламент по обращению с навозом в фермерских хозяйствах. "Лужский район - сельскохозяйственный. На состояние реки Луги влияют в большей мере хозяйствующие субъекты. Задача проекта - рассказать, как грамотно пользоваться природными ресурсами, сохранять экосистемы и, возможно, восстанавливать. Нескольким сельскохозяйственным предприятиям могут разработать новые стандарты обращения с отходами сельского хозяйства", - рассказала Екатерина Елисеева.

Отходы животноводства - основной источник нитратов (азотных соединений) в водоемах. Более половины производимого в стране навоза складируется на территории хозяйств. Вместе со стоками органика поступает в воду. Нитраты быстро всасываются в кровь живых организмов, в том числе человека, и превращаются в нитриты. Согласно данным ВОЗ, нитриты преобразуют гемоглобин в метгемоглобин, не способный разносить по организму кислород.

"В рамках ответственности сельские хозяйства обязаны обезопасить отходы хотя бы самым простым способом - выдерживать отходы в гидроизолированных пространствах до тех пор, пока те не потеряют химические свойства. Со временем, когда энергия станет дороже, возможно, навоз будут перерабатывать в энергию. Во всем мире из органики, в том числе навоза, уже производят биогаз. Фермеры отапливают биогазом хозяйства, продают энергию соседям. Но такая энергия должна быть востребована", - отметила председатель правления межрегиональной экологической организации "Друзья Балтики" Ольга Сенова.

В рамках проекта ЛУГА-БАЛТ 2 к 2020 году в Лужском районе планируется открыть общественный Лужский экологический центр, создать базу данных и библиотеку по экологическим вопросам, выпустить серию публикаций "Предложения об эффективном обращении с осадком сточных вод в сельскохозяйственных предприятиях и поселках в Лужском районе", экологическую карту бассейна реки Луги, подготовить туристические маршруты по водоему.

Над проектом будут работать муниципальные, общественные организации, научные и образовательные учреждения, агропроизводители, предприниматели, жители России и Финляндии. Основными партнерами выступят российские институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства, межрегиональная общественная организация "Общество содействия устойчивому развитию сельских территорий", финский институт природных ресурсов и университет прикладных наук города Миккели (побратим Луги).

Контролировать проект будет Муниципальный фонд поддержки развития экономики и предпринимательства Лужского района.

В Лужском районе работает несколько фермерских хозяйств, которые стремятся решать проблему загрязнения окружающей среды. В одном из них навоз в течение двух лет хранят в так называемых лагунах (глинобитные площадки). Ферма находится близ поселка Осьмино и насчитывает 750 голов крупного рогатого скота.

"Мы имеем право использовать навоз в качестве удобрения только через два года. За такой период навоз становится безвредным", - пояснил владелец и директор хозяйства Виктор Сычев.

Бетонированные площадки более эффективны. Однако, по словам Сычева, модернизация лагун обойдется в 3 млн рублей. "Я могу получить инвестиции только на новые помещения, чтобы расширить хозяйство, больше коров выращивать. Площадки никакого дохода не принесут, поэтому туда вкладывать возможно только собственные средства", - заявил фермер.

В фермерском хозяйстве, расположенном в Осьминском сельском поселении Лужского района, используется биогазовая установка. Однако, по словам хозяйки фермы Ирины Федуловой, объемы производимого газа пока малы. "Наша задача - не производить биогаз, а экологически утилизировать навоз, - отметила Ирина Федулова.

Навоз на ферме, в основном, разделяется с помощью специального сепаратора на жидкую и твердую фракции. Твердая фракция представляет собой непереваренное сено, его перерабатывают и применяют для выращивания шампиньонов. Жидкая фракция попадает в хранилище на 200 тонн и используется в качестве удобрения.

По данным организации "Друзья Балтика", всего в России выращивают около 20 млн голов крупного рогатого скота, более 17 млн свиней, 21 млн овец, около 450 млн птицы. Ленинградская область производит 2% национальной сельскохозяйственной продукции. Ежегодные объемы отходов животноводческих предприятий и птицефабрик в стране составляют около 700 млн кв. м.

Материал предоставлен проектом "+1".