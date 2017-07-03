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Депозитную схему сбора пластиковой тары могут ввести в Великобритании

Социальная ответственность
3 июля, 18:36 UTC+3

По предварительным расчетам, после введения системы в стране еженедельно будут выбрасывать на 4 млн пластиковых бутылок меньше

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© Рixabay/Ermaf62

Специалисты аналитического центра Eunomia предлагают ввести систему сбора пластиковой тары, основанную на депозитах. Система предполагает, что розничная цена товара в пластиковой бутылке повышается на определенную сумму. Надбавка возвращается покупателю в обмен на использованную упаковку. Согласно докладу организации, такая схема позволит перерабатывать более 4 млн пластиковых бутылок еженедельно, сообщает The Guardian.

Специалисты считают существующую систему сбора - Kerbside collection - неэффективной. Специальные грузовики по расписанию забирают из домовладений стекло, органику, бумагу и другие отходы. Согласно данным Комитета по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству, доля перерабатываемых отходов в стране с 2014 по 2015 год снизилась с 44,9% до 44,3%. Ежедневно англичане приобретают до 35 млн пластиковых бутылок. Половина тары отправляется на улицы или свалки.

"Необходимо обратить внимание на проблему мусора в Великобритании и сократить попадание пластика в море, -  заявил председатель аналитического центра Eunomia Доминик Хогг. - Благодаря системе депозитов может появится больше качественных материалов, пригодных для переработки".

Подобные схемы используются во многих европейских странах. В Финляндии к цене за напиток в пластиковой пол-литровой бутылке добавляется 40 центов. Покупатель получает депозит обратно, когда отправляют пустую тару в установленные в супермаркетах автоматы. В Норвегии, Швеции и Германии процент переработанных бутылок достиг 90%.

Такой способ используется в австралийском штате Южная Австралия. Регион перерабатывает около 76% упаковки. Власти штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд представят совместную систему депозитов в декабре 2017 года и июле 2018 года, соответственно.

Западная Австралия планирует провести реформу в 2018 году. Стоимость напитков в пластиковой таре объемом до трех литров, как ожидается, увеличится на 10 центов. По словам представителя департамента окружающей среды в Новом Южном Уэльсе Стива Бимана, в штатах, где нет системы депозитов, пластиковые бутылки составляют почти половину мусора: 49% в Новом Южном Уэльсе и 44% в Квинсленде.

Скептики обращают внимание, что система депозитов эффективна не везде. Уровни переработки в американских штатах Орегон и Гавайи, где она действует, не намного выше, чем в Великобритании, - 52% и 61%, соответственно.

Сотрудник центра по переработке отходов Recoup в английском городе Питерборо Стюарт Фостер предлагает совершенствовать существующую систему сбора мусора.

Представители ассоциации поставщиков пластиковых товаров в Великобритании The British Plastics Federation признают, что система депозитов эффективна в Германии, Норвегии и Швеции, но сомневаются, что Великобритания достигнет того же успеха.

"Система не гарантирует уровень переработки, снижение затрат на уборку мусора или объемов пластмассы в океане. Система может разрушить работу мусоровозов, которые помогают  утилизировать все виды упаковки, а не только отдельный вид", - отметили в организации. Федерация призывает тщательнее проанализировать систему перед тем, как вводить ее в стране.

Материал предоставлен проектом "+1".

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