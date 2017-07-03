Китайская провинция неделю прожила на возобновляемой энергии

Провинция Цинхай, расположенная на северо-западе Китая, на семь дней полностью перешла на возобновляемую энергию в рамках исследования, проведенного государственной электросетевой корпорацией Китая. Об этом сообщает портал Climate Action Programme.

Эксперимент проходил с 17 по 23 июня.

В провинции Цинхай проживает около 6 млн человек. Недельный эксперимент показал, что вся провинция способна обеспечивать потребности в электричестве за счет "чистых" источников энергии, включая солнечную, ветровую и гидроэнергетику. Государственная электросетевая корпорация пришла к выводу, что в будущем стране не потребуется ископаемое топливо.

"Это первое испытание такого рода в стране и важный шаг в преобразовании электроэнергетики, оно будет иметь большое значение для продвижения устойчивого и эффективного использования "чистой" энергии в Китае", - заявил генеральный директор электросетевой корпорации провинции Цинхай (дочерняя компания государственной электросетевой корпорации) Цюань Шеньмин (Quan Shenming). Он уточнил, что в течение семи дней потребление электроэнергии составило 1,1 млрд кВт/ч, что эквивалентно 535 тыс. тонн угля.

По словам заместителя генерального директора компании Хана Ти (Han Ti), на гидроэнергетику пришлось до 72,3% выработанной за неделю электроэнергии. "Нам нужно уменьшить зависимость от ископаемого топлива, улучшить отрасль и сократить выбросы углекислого газа", - заявил он.

По состоянию на май 2017 года, электросетевая корпорация провинции Цинхай имела общую установленную мощность 23,4 млн КВт, из которых около 83% приходилось на солнечную, ветровую и гидроэнергетику. Согласно пятилетнему плану, провинция должна увеличить мощности солнечной и ветряной энергетики до 35 млн кВт к 2020 году и ежегодно поставлять 110 млрд кВт/ч "чистой" электроэнергии в центральную и восточную части Китая.

Согласно данным Национальной энергетической администрации, к 2020 году Китай планирует инвестировать около $366 млрд в технологии использования возобновляемых источников энергии, создав при этом более 13 млн рабочих мест.

Аналогичный эксперимент по переходу на возобновляемые источники энергии проводился в Португалии с 7 по 11 мая. В этой стране возобновляемая энергия покрывает около 48% потребности в электроэнергии. Еще в 2013 году этот показатель составлял 23%.

"Пиренейский полуостров - отличная территория для возобновляемых источников энергии и гидроэнергетики не только для этого региона, но и для всей Европы", - заявил представитель Европейской ассоциации ветроэнергетики WindEurope Оливер Джой.

В Португалии чередуются влажные и сухие периоды. В периоды с повышенной влажностью ведущим источником энергии является гидроэнергетика, а в засушливые - угольная.

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