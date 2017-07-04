Детройт планируют превратить в "зеленый" город

Команда Detroit Future City (DFC), которая выступает за устойчивое развитие города, предложила превратить 900 пустующих промышленных объектов в рекреационные зоны, городские огороды, станции по производству чистой энергии, сооружения по очистке воздуха и сточных вод и другие объекты "зеленой" инфраструктуры. Реновация промзон поможет восстановить пришедший в упадок некогда процветавший город. Об этом сообщается в специальном докладе "Свободные промышленные площади требуют инновационного подхода к использованию", опубликованном на официальном сайте организации.

Стратегия предлагает преобразовать пустующие участки в экономический актив. Бесхозные земли привлекают бедные слои населения, растет преступность. Но земли можно трансформировать, создав новые привлекательные рабочие места. Наиболее перспективной отраслью эксперты называют производство продуктов питания. Город мог бы поставлять их в другие штаты.

Стратегия предполагает, что зеленые пространства (поля, леса, городские фермы, сады, очистные сооружения, водоемы) составят 29% территории Детройта. 22% займут зеленые жилые кварталы. Сейчас под парки отведены 8% земли. В городе предлагается проложить велосипедные маршруты.

DFC совместно с локальными и международными инвесторами и экспертами разрабатывает рекомендации, которые помогут трансформировать заброшенные объекты. Организация призывает поддерживать местных девелоперов, готовых взяться за проекты по повторному использованию земель и зданий, разработать финансовые инструменты, которые стимулировали бы застройщиков, реформировать программу возрождения сообщества, разработанную властями штата Мичиган, интегрировать идею повторного использования зданий в стратегическое планирование города.

Один из проектов по реновации зданий уже завершился: бывшие сухие корабельные доки (инженерное сооружение для постройки, ремонта и хранения судов), известные как здания Globe Trading Company на реке Детройт, превратили в парк развлечений для детей Michigan Outdoor Adventure Center. С мая 2017 года перестраивается заброшенная фабрика автомобилей Packard в комплекс жилых и офисных помещений, магазинов и зон отдыха. Скелет здания занимает 162 тыс. кв. м. Проект оценивается в $500 млн.

Некоммерческая организация 555 обновляет территорию площадью 2787 кв. м на востоке Детройта. На участке разобьют парк, построят квартиры и студии для художников, арт-пространства для мероприятий и литейный завод. Организация работает с фондами и привлекает частные инвестиции и пожертвования.

Как считают эксперты DFC, Детройт можно превратить в "зеленый" устойчивый город, который станет примером для всей Северной Америки. Планы соотносятся с целями устойчивого развития мира до 2030 года, которые приняла ООН. Одна из задач мирового сообщества - создать чистые города с доступными, безопасными общественным местами и зелеными зонами.

Экономика Детройта

В середине 20-го века Детройт называли автомобильной столицей мира. В городе базировались крупнейшие автомобилестроители, Ford и Packard. В 1950-х годах в связи с массовой автомобилизацией большая часть представителей среднего класса переселились в пригороды. В 1973 году после нефтяного кризиса местные предприятия обанкротились - американские машины с большим расходом топлива не смогли конкурировать с экономичными европейскими и японскими моделями. Большая часть заводов закрылась, люди потеряли работу и покинули Детройт.

По данным, приведенным в стратегии развития города "Detroit Strategic Framework plan. Detroit future city", опубликованной в 2013 году, с 1950 по 2010 год население города сократилось на 61%. В 2013 году в городе, спроектированном для 2 млн человек, проживали 700 тыс. К 2030 году, как прогнозирует The Southeast Michigan Council of Government’s, численность упадет до 610 тыс.

В Детройте сохраняется высокий уровень безработицы. На 27 вакансий в частном секторе претендуют 100 жителей. 20% людей с высшим образованием живут в нищете. В среднем, семьи в Детройте зарабатывают $28 тыс. в год, для сравнения, жители штата Мичиган получают $52 тыс. Детройт - второй по уровню преступности город в стране.

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