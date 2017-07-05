ООН призывает государства поддерживать мелкие хозяйства

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization, ФАО) и Всемирная метеорологическая организация (World Meteorological Organization, ВМО) планируют расширить доступ мелких фермеров к инструментам, которые позволят заранее подготовить хозяйства к засушливым периодам. Об этом говорится в сообщении центра новостей ООН.

"Когда наступит засуха, у фермеров будут инструменты, необходимые для того, чтобы выжить и процветать", - сказал Президент международного фонда сельскохозяйственного развития (International Fund for Agricultural Development) Жильбер Унгбо.

Унгбо призвал мировое сообщество разорвать "порочный круг кризисов и затишья" и думать не только о текущих проблемах, но и предвидеть будущие. Эксперт считает необходимым финансово поддерживать мелкие хозяйства.

ВМО, в частности, предоставит рекомендации и научную информацию национальным ведомствам, ответственным за предупреждение рисков засухи. Организации подписали меморандум о взаимопонимании.

По словам генерального директора ФАО Жозе Грациано да Силва, у большинства мелких фермеров нет средств, чтобы подготовиться к засушливым сезонам. Государства, как правило, реагируют на чрезвычайные ситуации, но не принимают меры, чтобы их предотвратить.

С 1970-х годов площадь земель, пострадавших от засухи, удвоилась. В 2011 году, по словам Жозе Грациано да Силва, 250 тыс. жителей Сомали скончались от голода, вызванного продолжительной засухой. Природный катаклизм провоцирует экономические потери, до $8 млрд ежегодно.

Более 80% разрушительных последствий засухи приходятся на сельское хозяйство, согласно докладу ФАО "Влияние природных катастроф на сельское хозяйство и продовольственную безопасность". Особенно тяжелая ситуация складывается в развивающихся странах, где отрасль остается основным источником доходов населения. Страдает, главным образом, Африка. Между 2005 и 2016 годами континент пережил 84 засухи.

Как передает центр новостей ООН, Сомали сейчас находится в засушливом периоде. По оценкам специалистов, 275 тыс. детей недоедают.

Согласно информации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Южном Судане ситуация также остается критической. Около 6 млн человек не хватает продовольствия. В Йемене 400 тыс. детей недоедают. Организация планирует направить гуманитарную помощь более 1 млн несовершеннолетних жителей Нигерии, Южного Судана, Сомали, и Йемена.

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