Сельхозугодия орошаются сточными водами на 50% больше, чем считалось ранее

Фермерские хозяйства по всему миру используют почти на 50% больше городских сточных вод для полива растений, чем это считалось ранее. По данным 2004 года, площадь территории, орошаемой стоками, составляла 20 млн га; сейчас она оценивается в 39,5 млн га. Таков результат исследования, проведенного учеными университетов Беркли и Стэнфорда (США), Международного института управления водными ресурсами (Шри-Ланка) и Католического университета Лувена (Бельгия). О проведенной работе рассказывает портал Phys.org.

"Фактическое использование городских стоков объяснимо, если принимать во внимание рост загрязнения воды и ее дефицита во многих развивающихся странах, - отмечает главный автор исследования Анна Тебо. - И пока вложения в очистку сточных вод серьезно отстают от темпов роста населения, риску подвергаются многие потребители, питающиеся сырой растительной пищей".

Задачей исследования было выяснить, насколько велика роль повторного применения воды для сельского хозяйства. Путем анализа данных с помощью геоинформационных систем впервые была измерена степень непрямого использования. В тех случаях, когда канализационная вода перемешивается с речной и составляет значительную часть общего потока, направляемого на орошение полей, садов и огородов.

Повторное использование воды для ирригации было зафиксировано в 60 странах. Оказалось, что не менее 65% обрабатываемых земель, расположенных ниже мест сброса, находятся в бассейнах с повышенной долей сточных вод. В этих же зонах расположены города с общим населением около 1,37 млрд человек. Из них 885 млн человек проживают на территориях, где очистка сточных вод находится на низком уровне или отсутствует. Они расположены главным образом в Китае, Индии, Пакистане, Мексике и Иране.

В ряде случаев крестьяне намеренно отводят сточные воды на свои поля из-за дефицита других источников; эта практика особенно актуальна для засушливых районов, особенно при выращивании овощей. К тому же такая вода насыщена питательными веществами, что позволяет местным фермерам экономить на покупке удобрений.

Хотя повторное применение сточных вод для полива отвечает принципам циклической экономики, ученые считают, что при отсутствии очистки они могут представлять угрозу для здоровья фермеров, потребителей и работников, занимающихся обработкой сельхозпродукции. Поэтому адекватные меры предосторожности должны быть разработаны и приняты на всех уровнях цепочки поставок, считают исследователи.

Соавтор исследования Пэй Дрехсель отмечает, что на основе полученных данных можно будет выработать адекватную программу действий, которая включала бы в себя не только повсеместную очистку стоков, но также извлечение полезных веществ и получение энергии, в которой нуждаются фермерские хозяйства.

"Мы надеемся, что это новое исследование привлечет внимание ответственных лиц и экспертов по санитарии к необходимости выполнения одной из задач устойчивого развития ООН - сократить вдвое долю неочищенной сточной воды и увеличить ее повторное использование", - сказал ученый.

Материал предоставлен проектом "+1".