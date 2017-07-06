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Стратегию развития городских огородов приняли в Сингапуре

Социальная ответственность
6 июля, 10:28 UTC+3

Власти города-государства планируют выращивать овощи, травы и морепродукты на крышах зданий, под мостами и в других неиспользуемых городских пространства

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Сингапур

Сингапур

© Рixabay/simschmidt

Городские огороды могут войти в концепцию развития пустующих территорий и новых жилых комплексов. Мера позволит сделать республику более независимой от соседних стран - 90% продовольственных товаров в стране - импортные. Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительство планирует поддержать инициативу организации Edible Garden City. Компания продвигает идею городских огородов. Первое хозяйство под названием Citizen Farm ("Городская ферма") активисты разбили на месте бывшей тюрьмы. Грядки занимают площадь 8 тыс. кв. м. Ферма приносит до 100 кг овощей, 20 кг трав, 10-15 кг грибов ежедневно. Урожая хватает на 500 человек.

Руководитель инициативы Даррен Хо признает, что подобная ферма, конечно, не способна прокормить 5,5 млн жителей мегаполиса. Однако, по словам Хо, все находится в руках горожан. "Наша задача - сделать питание более независимым", - отметил активист.

Хозяйство использует циклическую модель экономики и производит продукты с минимальным количеством отходов. На ферме могут работать все желающие. Компания привлекает представителей незащищенных слоев населения. На Citizen Farm трудятся подопечные местного Ресурсного центра по аутизму (Autism Resource Centre) и Ассоциации людей с синдромом Дауна в Сингапуре (Down Syndrome Association of Singapore).

На ферме проводят школьные семинары, экскурсии, корпоративные мероприятия. "Мы рассматриваем Citizen Farm как место, где горожане могут учиться и совместно развиваться", - сообщается на официальном сайте проекта.

Городские огороды - один из способов обеспечения продовольственной безопасности. Согласно плану адаптации Сингапура к последствиям изменения климата, власти поддерживают технологии, позволяющие выращивать овощи в закрытых помещениях. Государство помогает подготовиться к изменениям климата фермерам в юго-восточной Азии. Страна проводит исследования и совместно с бизнесом разрабатывает технологии, которые позволили бы повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Чтобы минимизировать риск перебоев в поставках продовольствия, Сингапур импортирует продукты из различных частей мира. Правительство также сотрудничает с международными и региональными партнерами, чтобы диверсифицировать риски перебоев в поставках.

По данным Национального секретариата по вопросам изменения климата (National climate change secratariat), Cингапур считается уязвимым к изменениям климата. Государство расположено на островах. За последние годы на его территории участились дожди.

Средний уровень моря в Сингапурском проливе поднимался на 1,2-1,7 мм в год с 1975 по 2009 год. Температура с 1972 по 2014 год выросла с 26.6 до 27.7 градусов. Первый зарегистрированный вблизи экватора тропический шторм Вамэй, или тайфун Вамэй, в 2001 году затронул север Сингапура и спровоцировал сильное наводнение в регионе.

Материал предоставлен проектом "+1".

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