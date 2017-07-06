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Благотворительный флешмоб проходит в Instagram

Социальная ответственность
6 июля, 18:28 UTC+3

Акция проводится по случаю двухлетия программы частных пожертвований "ВСЕМ"

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© Рixabay/OnkelTukka

Всероссийская программа частных пожертвований "ВСЕМ" запустила приуроченный к своей второй годовщине флешмоб в социальной сети Instagram. Акция действует с 1 июля по 8 сентября при поддержке девяти фондов-участников. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе Группы QIWI, которая выступает автором, организатором и агрегатором пожертвований.

"Мы решили отметить двухлетие программы "ВСЕМ" эстафетой добра и объединить людей, стремящихся помочь нуждающимся в помощи и поддержке", - говорит руководитель социальных проектов и благотворительных программ QIWI Юлия Гришина. 

Участники флешмоба должны сделать пожертвование программе "ВСЕМ", сделать селфи в толпе людей - в автобусе, в магазине, на улице - и загрузить фотографию в Instagram с хештегом #ВСЕМЧЕЛЛЕНДЖ. По условиям акции в публикации необходимо отметить друзей, чтобы передать им эстафету. Среди участников флешмоба будут проводить конкурс на лучшее фото и видео. Победители получат подарки от девяти фондов-участников программы "ВСЕМ".

"Для нашего фонда, как и для многих других, социальные сети - это очень мощный ресурс привлечения средств, гуманитарной помощи, волонтеров для помощи пациентам хосписов", - отметила Елена Мартьянова, пресс-секретарь фонда помощи хосписам "Вера", одного из участников программы "ВСЕМ".

По пресс-секретаря оценке, социальные сети Facebook и Instagram для этих целей работают лучше всего, а "ВКонтакте" особенно эффективен для помощи региональным подопечным фонда. "Конечно, это и отличный способ распространить саму идею помощи - когда твои друзья видят, что ты помогаешь, им становится проще сделать первый шаг. С каждым годом у фонда растет количество подписчиков в социальных сетях. И это говорит о том, что тема хосписов становится не такой страшной, люди постепенно переходят от страха к пониманию того, что человеку можно помочь - даже если нельзя вылечить", - отмечает Мартьянова.

Программа пожертвований "ВСЕМ"

Всероссийская программа частных пожертвований "ВСЕМ" действует с 1 июля 2015 года. Все пожертвования распределяются между фондами-партнерами: фондом "Вера", Русфондом, Всемирным Фондом дикой природы (WWF), БФ "Старость в радость", "Детские деревни - SOS", фондом Владимира Спивакова, фондом "Артист", "Даунсайд Ап", службой помощи "Милосердие". Ежемесячно пожертвования в программу делают 70 млн человек.

Благотворительность в России

После года работы программы "ВСЕМ" сервис онлайн-платежей QIWI и аналитическая компания Ipsos Comcon проводили исследование об участии россиян в благотворительности. Социологи пришли к выводу, что россияне готовы жертвовать на разные цели - от помощи малоимущим до развития экологических проектов. 85% россиян принимают участие в благотворительности в той или иной форме.

Большинство опрошенных (38%) признались, что передавали вещи и продукты в конкретные некоммерческие организации и фонды, почти столько же людей (36%) направляли деньги на адресную помощь конкретным людям. Главным критерием при решении о передаче пожертвования для большинства респондентов (54%) оказалось понимание того, на что именно собирают деньги.

Объем частных пожертвований в России по результатам прошлого года составил 143 млрд рублей. К такому выводу пришел международный благотворительный фонд "КАФ". Исследователи также отметили тенденцию увеличения волонтеров - с 2% до 5,4% населения страны готовы бесплатно помогать.

Материал предоставлен проектом "+1".

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