Более 5 млн детей в районе озера Чад угрожают передающиеся через воду инфекции

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Более 5,6 млн детей, проживающих вокруг озера Чад в центральной Африке (озеро находится на территории Чада, Камеруна, Нигера и Нигерии), угрожают холера, малярия и другие болезни, вызванные продолжительными дождями. ЮНИСЕФ проводит профилактику инфекций среди населения. Об этом сообщает Центр новостей ООН.
"Грязная вода, плохая санитария, недостаточная гигиена могут привести к вспышкам холеры и гепатита Е - смертельного заболевания для беременных женщин. Стоячая вода может привлечь малярийных комаров. Преодолеть болезни - наша приоритетная задача", - заявила руководитель регионального отделения ЮНИСЕФ по Западной и Центральной Африке Мари Пьер Пуарье.
По словам Мари Пьер Пуарье, тяжелую гуманитарную ситуацию в четырех африканских республиках усугубят дожди. Ливни могут разрушить 150 тыс. импровизированных жилищ в городе Диффе в Нигерии. Вызванные дождями наводнения и грязные дороги могут задержать поставки продуктов питания и лекарств в удаленные части региона на несколько недель.
Последние годы регион испытывает острые продовольственный и водный кризисы. По данным ФАО, с 1963 года объем воды в озере Чад сократился на 90%, что сказалось на продовольственной безопасности населения. Местные жители орошали сельскохозяйственные земли водой из водоема По данным ООН, более 100 тыс. фермеров и рыбаков лишились источников питания и средств к существованию.
По подсчетам ЮНИСЕФ, чтобы преодолеть водный кризис и улучшить санитарные условия, региону необходимы $80 млн. В 2017 году страны получили менее 20% этой суммы.
Бедность и безработица вызвали религиозную и этническую напряженность. В регионе действует террористическая группировка "Боко харам". По данным ООН, 2,5 млн человек покинули дома, спасаясь от боевиков. По словам заместителя директора регионального отделения Международного комитета Красного Креста в Африке Патрика Юсеф (Patrick Youssef), террористические атаки разделяют семьи, отрезают доступ к пище, воде, медицинским учреждениям.
Как заметил заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в районе озера Чад в июле 2016 года, "переселенцы становятся дополнительным бременем для жителей, которые и так испытывают нехватку продовольствия".
По словам заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Стивена О’Брайена, большинство переселенцев размещают в общинах, населенных "беднейшими и самыми уязвимыми жителями планеты, которые живут в условиях хронической засухи и недостатка продовольствия".
"После восьми лет конфликта жители северо-восточной Нигерии отчаянно нуждаются в еде, чистой воде, жилье и безопасности. Многие люди заперты в регионах, до которых общественным организациям не добраться", - рассказала Reuters представитель международного объединения, которое борется с бедностью, Оксфам (Oxfam) Паулина Балламан.
ФАО помогает фермерам и перемещенным лицам в районе озера Чад повысить урожайность и продавать излишки на рынках. Совместно с партнерами организация планирует внедрить методы орошения, которые помогут местным жителям экономить воду.
Организация также призывает увеличить инвестиции в сельское хозяйство региона, поощрять устойчивые сельскохозяйственные методы, которые могли бы защитить фермеров от изменений климата и растущего дефицита природных ресурсов, в том числе воды и леса. Пока средств недостаточно. В 2017 году ФАО получила в рамках своего Плана реагирования на кризисные ситуации в бассейне озера Чад $12,5 млн из $62 млн запрошенных.
Материал предоставлен проектом "+1".