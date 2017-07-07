Руководитель Международной организации труда призвал развивать кооперативы

Переговоры "Амкара" и "Зенита" по аренде Рязанцева находятся в стадии завершенияСпорт 7 июля, 13:06
Собянин: Москва должна развиваться в соответствии с передовыми тенденциям урбанистикиОбщество 7 июля, 13:05
Сарсания: ясность с переходом Дриусси в "Зенит" может наступить в начале следующей неделиСпорт 7 июля, 13:02
NYK, MOL и K Line учредили совместное предприятие ONEТранспорт 7 июля, 12:58
Сарсания: "Зенит" примет решение по Хави Гарсии после возвращения со сбораСпорт 7 июля, 12:54
Игровой свитер Зарипова будет поднят под своды арены "Металлурга" по окончании карьерыСпорт 7 июля, 12:28
Российские волейболистки уступили сборной США в стартовом матче Гран-приСпорт 7 июля, 12:23
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве 19-20 августаМосква 7 июля, 12:23
Аварии на рудниках Норильска, приведшие к гибели людей. ДосьеБиографии и справки 7 июля, 12:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер призвал поддержать кооперативы (объединение людей или предприятий, в котором каждый член владеет равной долей средств). По мнению главы МОТ, такая модель - ключ к достижению целей устойчивого развития, так как она повышает уровень вовлеченности человека или компании. Об этом говорится в сообщении Центра новостей ООН.
Как утверждает Райдер, подобные объединения помогут искоренить нищету, детский и принудительный труд, неравенство мужчин и женщин.
"Для решения глобальных задач потребуются сотрудничество и партнерство. Давайте опираться на сильные стороны кооперативов", - призвал руководителя МОТ. По его мнению, массовое кооперативное движение поможет обеспечить работой уязвимые группы населения, которые чаще всего страдают от изоляции и нищеты: людей с инвалидностью, представителей коренных народностей, беженцев и мигрантов.
По оценкам ООН, каждый шестой человек в мире в 2015 году был членом или клиентом кооператива. В 2,6 млн организациях работали 12,6 млн человек. Согласно данным Объединения американских электроэнергетических компаний (America's Electric Cooperatives), в 2012 году доход 300 крупнейших кооперативов оценивался в $2 трлн. По данным ООН, в 2016 году доходы объединений выросли до $2,5 трлн, сумма превысила ежегодный ВВП Франции.
Крупнейшим кооперативом в мире признали французскую сеть банков Group Crеdit Agricole с ежегодным доходом более $90 млрд. Далее следовали немецкая банковская сеть BVR и французская Groupe BCPE. Четвертое место занял корейский сельскохозяйственный и продуктовый кооператив NH Nonghyu, а пятое - американская группа страховых компаний State Farm Insurance.
По данным ООН, более 2 млрд людей живут за чертой бедности (могут потратить менее $2 в день). Число безработных с 2007 года по 2012 год выросло с 170 млн до 202 млн, 75 млн составили молодые люди. Как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции в Лиссабоне, посвященной вопросам развития общества до 2030 года, безработица среди молодежи - один из основных факторов, которые мешают достичь целей устойчивого развития.
Материал предоставлен проектом "+1".