Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Руководитель Международной организации труда призвал развивать кооперативы

Социальная ответственность
7 июля, 12:12 UTC+3

По мнению Гая Райдера, подобные объединения помогут искоренить нищету, детский и принудительный труд, неравенство мужчин и женщин

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рixabay/mrjohn5

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер призвал поддержать кооперативы (объединение людей или предприятий, в котором каждый член владеет равной долей средств). По мнению главы МОТ, такая модель - ключ к достижению целей устойчивого развития, так как она повышает уровень вовлеченности человека или компании. Об этом говорится в сообщении Центра новостей ООН.

Как утверждает Райдер, подобные объединения помогут искоренить нищету, детский и принудительный труд, неравенство мужчин и женщин.

"Для решения глобальных задач потребуются сотрудничество и партнерство. Давайте опираться на сильные стороны кооперативов", - призвал руководителя МОТ. По его мнению, массовое кооперативное движение поможет обеспечить работой уязвимые группы населения, которые чаще всего страдают от изоляции и нищеты: людей с инвалидностью, представителей коренных народностей, беженцев и мигрантов.

По оценкам ООН, каждый шестой человек в мире в 2015 году был членом или клиентом кооператива. В 2,6 млн организациях работали 12,6 млн человек. Согласно данным Объединения американских электроэнергетических компаний (America's Electric Cooperatives), в 2012 году доход 300 крупнейших кооперативов оценивался в $2 трлн. По данным ООН, в 2016 году доходы объединений выросли до $2,5 трлн, сумма превысила ежегодный ВВП Франции.

Крупнейшим кооперативом в мире признали французскую сеть банков Group Crеdit Agricole с ежегодным доходом более $90 млрд. Далее следовали немецкая банковская сеть BVR и французская Groupe BCPE. Четвертое место занял корейский сельскохозяйственный и продуктовый кооператив NH Nonghyu, а пятое - американская группа страховых компаний State Farm Insurance.

По данным ООН, более 2 млрд людей живут за чертой бедности (могут потратить менее $2 в день). Число безработных с 2007 года по 2012 год выросло с 170 млн до 202 млн, 75 млн составили молодые люди. Как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции в Лиссабоне, посвященной вопросам развития общества до 2030 года, безработица среди молодежи - один из основных факторов, которые мешают достичь целей устойчивого развития.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рособрнадзор запретил прием в два вуза, еще у двух приостановил лицензию
2
Путин и Трамп пожали друг другу руки при встрече
3
Суд смягчил приговор блогеру Соколовскому
4
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
5
Путин прибыл в Гамбург на саммит G20
6
Американские сенаторы призвали Трампа не возвращать России изъятую в США дипсобственность
7
Житель Урала ударил стюардессу на борту самолета в Симферополе, возбуждено дело
Темы дня
Реклама