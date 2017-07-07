Руководитель Международной организации труда призвал развивать кооперативы

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер призвал поддержать кооперативы (объединение людей или предприятий, в котором каждый член владеет равной долей средств). По мнению главы МОТ, такая модель - ключ к достижению целей устойчивого развития, так как она повышает уровень вовлеченности человека или компании. Об этом говорится в сообщении Центра новостей ООН.

Как утверждает Райдер, подобные объединения помогут искоренить нищету, детский и принудительный труд, неравенство мужчин и женщин.

"Для решения глобальных задач потребуются сотрудничество и партнерство. Давайте опираться на сильные стороны кооперативов", - призвал руководителя МОТ. По его мнению, массовое кооперативное движение поможет обеспечить работой уязвимые группы населения, которые чаще всего страдают от изоляции и нищеты: людей с инвалидностью, представителей коренных народностей, беженцев и мигрантов.

По оценкам ООН, каждый шестой человек в мире в 2015 году был членом или клиентом кооператива. В 2,6 млн организациях работали 12,6 млн человек. Согласно данным Объединения американских электроэнергетических компаний (America's Electric Cooperatives), в 2012 году доход 300 крупнейших кооперативов оценивался в $2 трлн. По данным ООН, в 2016 году доходы объединений выросли до $2,5 трлн, сумма превысила ежегодный ВВП Франции.

Крупнейшим кооперативом в мире признали французскую сеть банков Group Crеdit Agricole с ежегодным доходом более $90 млрд. Далее следовали немецкая банковская сеть BVR и французская Groupe BCPE. Четвертое место занял корейский сельскохозяйственный и продуктовый кооператив NH Nonghyu, а пятое - американская группа страховых компаний State Farm Insurance.

По данным ООН, более 2 млрд людей живут за чертой бедности (могут потратить менее $2 в день). Число безработных с 2007 года по 2012 год выросло с 170 млн до 202 млн, 75 млн составили молодые люди. Как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции в Лиссабоне, посвященной вопросам развития общества до 2030 года, безработица среди молодежи - один из основных факторов, которые мешают достичь целей устойчивого развития.

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