Минприроды призывает крупный бизнес развивать экологические проекты

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской призывал представителей крупного бизнеса развивать экологические проекты. Об этом чиновник заявил в ходе своего визита на Надеждинский металлургический завод в Норильске.

"Поддержка экологических проектов является ответственным решением крупной компании", - сказал Донской.

В соответствии с законом 219-ФЗ с 2019 года все крупные предприятия в стране, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду (их около 300), запустят проекты по модернизации производства, нацеленные на улучшение экологии.

В свою очередь специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что итоги крупных промышленных предприятий в год экологии подводить еще рано.

"Я всегда говорил, что за год экологии все экологические проблемы мы точно не решим. Это только старт, это начало в решении очень многих экологических проблем, которые мы многие десятилетия вообще не замечали, если быть совершенно откровенными", - заявил Иванов.

По словам Донского, политика устойчивого развития компаний, то есть постановка целей в области улучшения экологических показателей, не только ведет к уменьшению выбросов в атмосферу, но и позволяет сделать производство более конкурентоспособным.

По оценкам главы Минприроды, затраты, которые потребуются для масштабной модернизации производств и внедрения наилучших доступных технологий (НДТ, технологии производства, основанные на использовании современных достижений науки и техники с целью охраны окружающей среды) с 2019 года составят более 1 трн рублей в год.

Как отметил Иванов, подавляющее большинство крупных промышленных предприятий, в числе которых "Норникель", Липецкий комбинат, Магнитогорский комбинат, Северсталь, Евраз, уже представили программы перехода на НДТ, а отдельные предприятия проводят политику устойчивого развития и социальной ответственности. Иванов обратил внимание, что социально ответственные компании в России имеют налоговые льготы.

Модернизация производства "Норникеля"

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, признался, что в регионе есть территории, экологии которых производства наносят ущерб. Среди них Норильск, Красноярск и Ачинск.

Толоконский добавил, что несмотря на высокую стоимость модернизации производства, крупнейшие промышленные предприятия включают ее в свою стратегию. В качестве примера чиновник отметил компанию "Норникель". Толоконский назвал ее пионером и образцом для подражания в области улучшения экологической обстановки в регионе. Он рассказал, что в целях улучшения экологии компания закрыла Никелевый завод в Норильске в 2016 году и запустила "Серный проект" в 2017 году (программа по утилизации диоксида серы).

"У такого крупного производства всегда очень много проблем: чисто технических, технологических, производственных, социальных, здесь большие коллективы, здесь особый город. Но вот экология поставлена во главу угла", - сказал губернатор Красноярского края.

По словам Иванова, в инвестиционной программе "Норникеля" на экологические программы заложено до 250 млрд рублей. Кроме модернизации производства, компания выделяет гранты ФГБУ "Заповедники Таймыра" на создание инфраструктуры. В заповедниках обустраивают экскурсионный район, строят эколого-этнографическую школу для социальной адаптации и профориентации детей из малообеспеченных семей коренных малочисленных народов.

На территории Кольского полуострова компания поддерживает проекты по мониторингу и восстановлению окружающей среды вблизи своих производственных площадок.

Экотуризм

Глава Минприроды заявил, что правительство будет поддерживать развитие экологического туризма в регионе в рамках приоритетного проекта "Дикая природа: сохранить и увидеть".

"Туризм, особенно экологический, обязательно должен вносить вклад в развитие местных сообществ, в содействие развитию сел и деревень", - рассказала "+1" директор экоцентра "Заповедники" Наталья Данилина. По ее словам, ​помощь бизнеса может быть значительна, если средства пойдут на создание эко-троп, ​мини-отелей, ​организацию другой инфраструктуры.

Важным направлением также является обучение местных жителей​ методам развития туризма, отметила руководитель экоцентра . "Туризм уже играет серьезную роль в некоторых регионах. Например, в Горном Алтае он составляет значительную часть экономики республики. Еще яркий пример - Кенозерский национальный парк в Архангельской области, где местные жители активно вовлечены в производство сувениров, в том числе изделий из бересты, лоскутных одеял и других изделий​, принимают гостей-туристов в своих домах, готовят для них традиционные поморские блюда", - добавила Данилина.

Ученые из Университета Джорджии (США) пришли к выводу, что экотуризм способен защитить хрупкие экосистемы от коммерческой застройки. Их исследование опубликовано в журнале Journal of Ecotourism. Эксперты отметили, что экотуризм и сохранение природных ресурсов взаимосвязаны и подходят для создания устойчивого партнерства.

По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (World Travel and Tourism Council), индустрия туризма оценивается в $7,6 трлн и обеспечивает 277 млн рабочих мест. Она является основным источником дохода для 20 из 48 наименее развитых стран мира и субсидирует защиту окружающей среды.

Цели устойчивого развития ООН

Общественная поддержка Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН становится важной частью имиджа глобальных корпораций. Для компаний, которые стремятся к введению политики устойчивого развития, ООН разработала руководство "Компас целей". Оно призвано помочь бизнесу определить подходящие конкретно для него ЦУР из глобальной повестки.

Эксперты пришли к выводу, что 44% компаний хотя бы косвенно упоминают ЦУР в своих отчетах и стратегиях, а 64% компаний отчитываются о деятельности, которая соотносится с целями ООН, но не классифицируют ее как таковую.

"Ситуация с поддержкой бизнесом экологических инициатив в России неоднозначная", - заявил координатор программы WWF "Зеленая экономика" Михаил Бабенко. - Нефтяные и нефтегазовые компании, поскольку они одни из самых экологически опасных, пытаются что-то делать: либо компенсировать уже нанесенный ущерб, либо прекращать выбросы попутного газа. Но в целом Россия выглядит не впечатляюще на глобальном фоне. В рейтинге Global Cleantech, который оценивает объем инвестиций бизнеса в чистые технологии и поддержку их государством, Россия заняла предпоследнее место".

По словам Бабенко, необходимы фундаментальные изменения как в налоговом законодательстве, так и в финансовой инфраструктуре, например, специальные инструменты для инвестирования в "зеленые" проекты. По оценке эксперта, есть и хорошие сигналы, хотя слабые. "После того, как Китай учредил в прошлом году рабочую группу по "зеленому" финансированию, многие наши ведомства начали к этой теме присматриваться", - отметил Бабенко.

Материал предоставлен проектом "+1".