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Американский продовольственный концерн инвестирует $200 млн в эко-менеджмент

Социальная ответственность
7 июля, 19:02 UTC+3

Компания Kraft Heinz представит первый отчет по КСО

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Материал из 1 страницы
© Flickr./Kurt Haubrich

Одна из крупнейших в мире компаний пищевой промышленности Kraft Heinz объявила о расширении обязательств своей корпоративной социальной ответственности (КСО). Задачи концерна связаны с борьбой с глобальным голодом и недоеданием, улучшением экологического менеджмента и созданием более устойчивой цепочки поставок. О новой стратегии компании рассказал сайт Environmental Leader.

В Kraft Heinz полагают, что новые цели КСО отражают стремление компании "быть ​​лучшей продовольственной компанией, взращивающей лучший мир" (To Be the Best Food Company, Growing a Better World). В достижение поставленных задач в Kraft Heinz планируют вложить $200 млн. 

В рамках новых целей компания обещает уделять большее внимание подбору сырья, налаживая устойчивые цепочки поставок. Новая стратегия допускает использование продуктов из пальмового масла только в том случае, если оно было на 100% одобрено Круглым столом по сбалансированному и рациональному развитию индустрии пальмового масла (Roundtable on Sustainable Palm Oil). 

Kraft Heinz утверждает, что уже начала активно работать с мировыми поставщиками, чтобы отследить цепочки поставок пальмового масла, защитить леса и другие природные территории, а также не допустить использование детского и принудительного труда.

Для поставщиков будет также введен ряд регулирующих принципов, в том числе обязательства по использованию яиц только от кур, живущих вне клеток в здоровой обстановке. Кроме того, Kraft Heinz накладывает на поставщиков обязательство к 2025 году отказаться от использования стойла во время вынашивания приплода свиноматками.

В компании считают, что принятые меры помогут к 2020 году (в Kraft Heinz начали отсчет срока их реализации с 2015 года) уменьшить воздействие на окружающую среду на 15%. Такой результат планируют достичь на заводах компании по всему миру за счет сокращения выбросов парниковых газов, отходов и потребления воды.

Компания ведет переговоры со сторонней фирмой для проведения аудита своей производственной деятельности и поиска возможностей для сокращения потребления энергии и перехода на возобновляемые источники энергии.

В течение 2016 года 17 фондовых бирж выпустили для размещенных у них компаний рекомендации по подготовке корпоративной отчетности по социальным, экологическим и управленческим вопросам. В конце декабря 2016 года стало известно, что 23 биржи намерены ввести стандарты нефинансовой отчетности для компаний, допускаемых к торгам.

В общей сложности к движению "Биржи за устойчивое развитие", созданное по инициативе генсека ООН Пан Ги Муна, присоединилось 60 бирж, представляющих 70% фондовых рынков, а также около 30 тыс. компаний с общей капитализацией свыше $55 трлн.

В мае 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции развития публичной нефинансовой отчетности.. Авторы концепции полагают, что она будет стимулировать компании к большей прозрачности относительно результатов их воздействия на окружающую среду и расширит возможности для оценки вклада в общественное развитие.

Международный опыт показал, что нефинансовая отчетность используется как важнейший источник инвестиционной привлекательности организаций, отмечается в документе. 

Материал предоставлен проектом "+1".

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