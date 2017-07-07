В Норвегии введут в эксплуатацию крупнейшую ветряную станцию в стране

Первые турбины нового норвежского ветропарка Tellenes запустят на следующей неделе. С сентября 2017 года ферма будет поставлять 100% энергии в европейские офисы компании Google. Об этом сообщает Reuters.

Станция расположена в провинции Ругаланн на территории двух коммун Сокндал и Лунд и занимает 15 кв км. Энергию планируется продавать через европейского оператора Nord Pool.

Парк возводят норвежские девелоперы Norsk Vind Energi и Zephyr. В 2016 году проект выкупила международная инвестиционная компания BlackRock. Ветряная ферма состоит из 50 турбин производства Siemens общей мощностью 160 МВт, согласно данным с официального сайта проекта.

Предполагается, что станция будет производить до 550 ГВт в год. Этой мощности достаточно, чтобы обеспечить энергией до 27,5 тыс. домохозяйств.

В 2016 году Google заключила 12-летний контракт на поставку 100% энергии в один или несколько дата-центров в Ирландии, Нидерландах, Бельгии или Финляндии. "Мы начнем закупать электроэнергию, как только электростанцию введут в эксплуатацию целиком, вероятно, с начала сентября 2017 года", - рассказал Reuters представитель Google.

Согласно последним данным Центрального статистического бюро Норвегии (Statistics Norway), в 2015 году в стране функционировали 26 ветряных станций. По данным правительства Норвегии, в 2016 году мощность ветряной энергетики составила 1,9 ТВт/ч. Страна получает 98% электричества из возобновляемых источников.

Согласно докладу организации Ren21, занимающаяся развитием альтернативной энергетики, в первом квартале 2016 года инвестиции в возобновляемую энергетику в мире составили €52,7 млрд. Значительный вклад в развитие ветряной энергетики внесли Норвегия и Великобритания.

Согласно докладу совместного центра Франкфуртской школы и Программы ООН по окружающей среде по климату и финансированию устойчивой энергии (UNEP) “Мировые тренды инвестиций в возобновляемую энергетику в 2017 году", в 2016 году в чистые источники энергии в Норвегии вложили $2,2 млрд.

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