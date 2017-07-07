Стирка способствуют загрязнению водоемов микропластиком

Ученые из Лидского и Плимутского университетов в Великобритании пришли к выводу, что стирка одежды способствует загрязнению водоемов микропластиком. При каждой стирке одежда из полиэстера и акрила оставляет в воде сотни тысяч волокон, которые смываются в канализацию и, в конечном счете, попадают в океан. Об этом открытии пишет BBC.

Одежда из смеси полиэстера и хлопка при стирке оставляет в воде 140 тыс. волокон, из полиэстера - 500 тыс. волокон, а из акрила - более 700 тыс. волокон. Такой расчет ученые сделали, исходя из средней загрузки стиральной машины при одной стирке - примерно 6 кг белья.

"Когда мы брали образцы, мы обнаружили волокна пластика шириной меньше человеческого волоса - в рыбе, на глубинах морей, а также просто плавающие на поверхности", - рассказал профессор Плимутского университета Ричард Томпсон.

Ученые пришли к выводу, что для уменьшения загрязнения Мирового океана микропластиком, связанного со стиркой одежды, необходимы изменения на стадии дизайна. Выбор материалов должен быть сделан в пользу более долговечных и износоустойчивых тканей, которые не будут вредить окружающей среде.

"Предметы одежды были ворсистыми, и некоторые теряли ворсинки быстрее, чем другие. Нам нужно понять, почему некоторые предметы одежды изнашиваются намного быстрее, чем другие, и так мы сможем минимизировать ненужное загрязнение пластиком", - отметил Томпсон.

"Люди не обращают на это внимания. Так что потенциально загрязнения могут быть созданы нами - покупателями - а не производителями", - сказал изданию профессор Лидского университета Ричард Блэкберн.

В этом университете обратили внимание на еще одну проблему - химическое покрытие верхней одежды, которое смывается и попадает в окружающую среду. Это покрытие является потенциально токсичным. Оно же используются в некоторых антипригарных кастрюлях и упаковке для пищевых продуктов. Исследователи пришли к выводу, что эти вещества накапливаются в тканях рыб и других видов диких животных, так как они питаются загрязненной пищей и водой.

Greenpeace выявил наличие опасных химических веществ в верхней одежде еще в 2013 году. Они указали на 17 ведущих марок, многие из которых экспортируются в Россию.

Результаты исследования показали, что вся одежда содержит опасные соединения фтора (пер- и полифторированные компоненты, ПФК). "Эти компании в своей рекламе активно используют образ девственной природы, хотя сами производят одежду с высоким содержанием опасных химических веществ, загрязняющих эту самую природу. Присутствие химикатов фиксируется по всему миру - в питьевой воде, воздухе и даже крови человека", - цитирует организация своего эксперта Манфреда Сантера.

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