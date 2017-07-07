Заправлять электрокары будет искусственный фотосинтез

Водород, получаемый в процессе расщепления молекул воды под воздействием солнца, могут использовать в качестве экологической альтернативы традиционному топливу. Об этом сообщается на сайте Всемирного экономического форума.

Вещество, используемое для искусственного фотосинтеза, может также заменить в электрокарах аккумуляторы, которые водителям приходится часто заряжать.

В природе растения преобразуют в энергию лишь 1% полученного света. Ученым необходимо повысить эффективность процесса. Профессору Гарвардского университета Даниэлю Носеру и профессору Гарвардской медицинской школы Памеле Силвер удалось увеличить производительность до 10%.

Специалисты разработали "бионический лист". Тонкая фотопластина имитирует лист растения. Устройство погружается в воду и расщепляет молекулы воды на кислород и водород.

По словам Носера, полученным водородом можно не только заправлять машины, но "кормить" генномодифицированные бактерии. Микроорганизмы способны производить дополнительное топливо.

Специалисты надеются увеличить эффективность фотосинтеза и в будущем распространить технологию в развивающихся странах, где жители страдают от недостатка энергии.

Получение метанола

Получаемый в процессе искусственного фотосинтеза водород можно также смешивать с водой и углекислым газом в пропорции четыре к двум и получать метанол.

В Китае вещество добавляется в бензин и используется в двигателях внутреннего сгорания как более экологичное топливо. Легковые автомобили заправляют смесью, на 15% состоящей из метанола. Бензин для такси и автобусов содержит 85% этого вещества.

Согласно данным торговой ассоциации производителей и поставщиков метанола Methanol Institute (MI), с 2010 по 2015 годы спрос на смесь увеличивался на 25% ежегодно. Власти Шанхая планируют довести объемы метанола в топливе до 100%.

Всемирный экономический форум

Технологию искусственного фотосинтеза отметили на Всемирном экономическом форуме среди 10 научных и технических достижений 2017 года, которые могут перевернуть мир.

В список вошли: метод неинвазивного анализа крови для диагностики и лечения рака "жидкая биопсия" (в организм человека запускается микрочип, покрытый специальным слоем, который удерживает раковые клетки); устройства, способные извлекать влагу из сухого воздуха с минимальными энергозатратами; платформа, где собирается информация о функциях и свойствах человеческих клеток "Атлас человеческих клеток" (атлас позволит лучше понять, как устроен организм, и как эффективнее диагностировать и лечить болезни); электромобили на батарейках; вакцины, созданные из генов, а не белков; устойчивые "зеленые" кварталы вместо одиночных домов; квантовые компьютеры; глубинное обучение машин; точное земледелие, которое предполагает, что на фермерских угодьях устанавливаются стационарные или роботизированные датчики, которые беспрерывно отправляют на компьютеры изображения растений, информацию о состоянии той или иной культуры, грядок.

Цели устойчивого развития ООН

Поддержка технологий и науки одна из 17 Целей устойчивого развития ООН. Инновации могут перевести страны на новый уровень развития.

"В следующие 15 лет прогресс в сферах науки, технологий и инноваций станет ключевым в деле достижения всех Целей в сфере устойчивого развития - от ликвидации бедности, подъема сельского хозяйства, решения проблем энергии, воды, санитарии до изменения климата", - заявил бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в 2016 году. Он призвал все государства обмениваться знаниями и информацией в духе сотрудничества.

Согласно исследованию китайской телекоммуникационной компании Huawei "Huawei ICT Sustainable Development Benchmark", чтобы достичь целей устойчивого развития, странам необходимо вкладываться в технологии.

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