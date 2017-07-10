Велосипеды помогут решить проблему смога в Китае

В Пекине появятся велосипеды, способные очищать воздух от мелкодисперсных взвешенных частиц (смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов). Проект представили голландский художник и изобретатель Даан Розегаарде, владельцы велопроката оfo в Пекине и платформы по поиску дизайнеров TEZIGN на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Даляни (Китай). Об изобретении сообщило издание Inhabitat.

"Мы создадим более компактные и экологичные велосипеды. Они будут очищать воздух вокруг велосипедиста", - подчеркнул Русегаарде.

Изобретатель отметил, что около 10 лет назад Пекин называли велосипедным городом, но затем все пересели на автомобили. "Новый дизайн может вернуть престиж велосипеду. Качество воздуха можно улучшить за короткий срок, 10-14 месяцев", - сказал Розегаарде журналу Fast Company.

Smog Free Tower

Велосипеды будут работать по тому же принципу, что и предыдущие проекты Розегаарде. В 2016 году дизайнер установил в Пекине семиметровую башню-фильтр Smog Free Tower. Согласно официальному сайту проекта, пространство в верхней части постройки насыщено положительно заряженными ионными фильтрами, которые задерживают загрязняющие частицы и очищают воздух.

Башня работает на энергии ветра и потребляет чуть более 1,2 кВт. Как заявили в Министерстве охраны окружающей среды Китая (Ministry of Environmental Protection), воздух вокруг установки стал на 55% чище. Как передает Inhabitat, Русегаарде надеется, что башня будет всасывать до 75% вредных частиц.

Как рассказал дизайнер в интервью Inhabitat, идея проекта пришла к нему три с половиной года назад во время путешествия по Азии. "В субботу я изучал Пекин, стоя на 32 этаже своей квартиры. В среду и в четверг я потерялся в смоге. Правительства по всему миру вкладываются в "чистые" технологии, электромобили, системы совместного использования велосипедов. Но эффект будет заметен лишь через 10-15 лет. Мне хотелось сделать что-то, что принесет пользу уже сейчас".

Смог - одна из наиболее острых экологических проблем Китая. В начале 2017 года концентрация мелкодисперсных взвешенных частиц в воздухе Пекина в 12 раз превысила норму в 25 мкг/куб. м. Стандарт устанавливает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В 2015 году в Пекине и других крупных городах показатели превысили норму в 36 раз.

Загрязнение воздуха вызывает заболевания сердца и органов дыхания. Ежегодно от заболеваний дыхательных путей и легких, по данным ВОЗ, умирают более 1 млн китайцев. Рак легких - самый распространенный в стране вид онкологических заболеваний.

В основном причиной смога является работа строительный компаний и угольной промышленности. Китай производит более 3,8 млрд тонн угля в год. Для сравнения, США, второй в мире производитель угля, в год добывает чуть более 900 млн тонн горючего.

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