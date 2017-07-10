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"Ночлежка" собирает средства на новый "Ночной автобус"

Социальная ответственность
10 июля, 19:15 UTC+3

Старый автомобиль, который доставляет нуждающимся еду, вещи и медикаменты, стал часто ломаться

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© Благотворительная организация "Ночлежка"

Благотворительная организация "Ночлежка" планирует заменить "Ночной автобус". Для этого организации необходимо собрать 2,04 млн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе "Ночлежки".

"Для многих людей это единственный источник пищи, медицинской помощи и человеческого отношения. Выход машины из строя означает, что люди останутся голодными", -  отметил координатор гуманитарных проектов благотворительной организации "Ночлежка" Андрей Чапаев.

Машина, которая каждый вечер привозит еду, средства гигиены, одежду малоимущим петербуржцам, часто выходит из строя. Средства позволят приобрести новый микроавтобус, установить необходимое оборудование, оформить страховку и поставить транспортное средство на учет в ГИБДД. Сделать пожертвование можно на сайте организации.

Свой нынешний автобус "Ночлежка" приобрела в 2010 году. Автомобиль курсирует по городу пять дней в неделю круглый год. На четырех стоянках волонтеры кормят нуждающихся, консультируют по правовым вопросам, оказывают первую медицинскую помощь. Ежедневно стоянки посещают 100-200 человек. Четверть людей - малоимущие пенсионеры и временно безработные. 

"Ночлежка" - старейшее благотворительное учреждение Санкт-Петербурга. За 6,5 лет волонтеры проекта "Ночной автобус" раздали более 240 тыс. порций горячего ужина, накормив более 40 тыс. человек. 

Среди других проектов организации - реабилитационный приют, консультационная служба, пункты обогрева, где бездомные могут переночевать с ноября по апрель, получить еду и медикаменты, а также прачечная. Юристы и социальные работники организации помогают восстановить документы, найти работу и жилье, вернуть недвижимость.

На конец 2016 года 2599 петербуржцев, в том числе 923 пожилого возраста, состояли на учете "Центра учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства". По данным "Ночлежки", в городе проживают 60 тыс. бездомных. В 2016 году 185 бездомных прошли реабилитацию в приюте, более 7 тыс. человек обратились за помощью к юристам и социальным работникам организации.

Материал предоставлен проектом "+1".

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