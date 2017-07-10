Агротехнологии теряют эффективность без взаимодействия фермеров

Непосредственная работа с фермерами и рыбаками дает более сильный и долгосрочный эффект, чем просто разработка новых технологий и методов ведения сельского хозяйства и рыбной ловли. К такому выводу пришли исследователи из организации WorldFish и Массачусетского технологического института (MIT). Об исследовании рассказывает Phys.Org.

В основу работы легли наблюдения, проводившиеся в развивающихся странах в течение нескольких десятилетий. Целью было выяснить, насколько хорошо приживаются новые методы ведения сельского хозяйства и рыболовства и в какой степени они повышают эффективность работы.

В статье отмечается, что отследить изменения в сельскохозяйственной системе оказалось чрезвычайно трудно, так как на ситуацию влияет множество факторов и взаимосвязей между ними.

Соавтор работы Бору Даутвэйт в течение тридцати лет наблюдал за реализацией сельскохозяйственных программ. Он обнаружил серьезное расхождение между тем, как госорганы оценивают эффективность программ, и тем, что он наблюдал в местных сообществах. В исследовании рассмотрели примеры рыбацких деревень в Замбии и хозяйств, выращивающих текстильный банан на Филиппинах.

В Замбии, расположенной на юге Африки, доступ ко льду и морозильным камерам очень ограничен, поэтому треть вылавливаемой рыбы портится до того, как оказаться на рынке. Значительную часть рыбы коптят или высушивают, однако значительное ее количество портят насекомые и грызуны. Сокращение объема испорченного товара было бы очень на руку нищим рыбачьим поселкам и увеличило бы поставки еды потребителям.

Более масштабной задачей, стоящей перед местным сообществом, был отказ от перевылова рыбы. Однако, по словам основного автора исследования Элизабет Хоффекер, участники рынка не взаимодействовали по данной проблеме и не доверяли друг другу.

Для того, чтобы наладить взаимодействие между членами сообщества, включая местных жителей, НКО, ученых и представителей власти, были организованы дискуссионные встречи и мастерские.

Чтобы решить проблему порчи выловленной рыбы, были созданы три рабочие группы для cовместного управления ресурсами, организации кооперативов и других экономических ассоциаций, а также обработки улова. Оказалось, что в существующих условиях оптимальным способом сохранения рыбы является засол.

Исследователи заметили, что создание рабочих групп способствовало укреплению контактов между рыбаками, торговцами рыбой, покупателями и представителями власти. С нуля была создана цепь поставок соленой рыбы от пристани до рынка. Наконец, участники рабочих групп признали необходимость бороться с перевыловом и работать вместе для решения этой задачи.

В случае с филиппинскими фермерами потребовалась помощь по защите текстильного банана от вируса, сокращавшего урожай в некоторых районах на 90%. Когда крестьянам был предложен новый сорт, устойчивый к болезни, они не приняли его, считая, что растение дает волокно более низкого качества.

Команда исследователей попыталась вовлечь их в эксперимент. Фермерам было предложено протестировать несколько гибридных сортов на собственном поле. Они сумели самостоятельно оценить результат и выступили с предложениями по продолжению исследования - включая тестирование местных, устойчивых к вирусу сортов на разных видах почв.

Кроме того, в условиях недостатка семян крестьяне придумали собственную стратегию по обмену. Те, кто получил семена растений первыми, возвращал их после сбора урожая в банк, которым могли воспользоваться другие фермеры.

Исследователи отмечают, что результаты подобных экспериментов трудно численно измерить в краткосрочной перспективе, и поэтому к их оценке должен быть создан новый подход. "Некоторые достойные проекты не получают финансирования, так как доноры не понимают, как измерить результат. Эти проекты способствуют важным переменам, которых никто не видит и не ценит", - отмечает Хоффекер, высказывая надежду, что теперь их положительное влияние сможет стать более заметным.

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