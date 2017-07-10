В мире усиливается законодательное регулирование социальной ответственности бизнеса

Австралийские исследователи установили, что корпоративная социальная ответственность (КСО) из добровольной деятельности компаний постепенно превращается в законодательно регулируемую. Об этом сообщил The Conversation.

Как рассказали сайту профессор в области права Сандип Гопалан и преподаватель финансов Амита Джайн, причиной тому стали злоупотребления со стороны компаний. Например, получение государственных грантов без целевого расходования, "зеленый пиар" без реальных результатов и недостоверная отчетность.

В мире социальную ответственность компаний пытаются регулировать. Например, Комиссия США по ценным бумагам и биржам выпустила правила, регулирующие торговлю "конфликтными минералами" (минералы, местом происхождения которых является Конго, их добыча сопровождается гибелью миллионов людей ежегодно, сотни тысяч женщин подвергаются изнасилованиям), прозрачность выплат за лицензии на недропользование, обеспечение гендерного равенства внутри компаний.

В 2014 году Евросоюз выпустил директиву о раскрытии нефинансовой информации и данных, связанных с расовым и гендерным разнообразием. В Австралии бизнес обязан раскрывать информацию об управлении социальными и экологическими рисками. Китайские и японские банки стали публиковать отчетность по КСО без каких-либо законодательных требований со стороны государства в 2015-2016 годах.

КСО в Индии

Как сообщает The Conversation, Индия решила пойти в этой области дальше, чем любая другая страна. В 2013 году она ввела в действие раздел 135 Акта о компаниях, который обязывает крупные компании раскрывать информацию о КСО.

Кроме того, документ устанавливает обязательные отчисления на КСО в размере 2% от средней чистой прибыли за три финансовых года для компаний, имеющих собственный капитал свыше 5 млрд рупий (более $77 млн) или оборот, превышающий 10 млрд рупий (более $155 млн), или чистую прибыль, превышающую 50 млн рупий (более $775 млн) в течение любого финансового года.

Добиться исполнения закона в стране пока не удалось. Чтобы доказать это, исследователи изучили годовую и КСО-отчетность четырех крупнейших индийских банков с 2012 года и сравнили ее с отчетностью банков Австралии, Китая и Японии, - стран, где подобного закона нет.

Только национальный Банк Индии смог предоставить данные по КСО за период, предшествующий 2013 году. Кроме того, в 2014 году только один коммерческий банков - ICICI - потратил на КСО положенные 2% от прибыли и 1,9% - в 2016 году. В то же время расходы Kotak Mahindra Bank и вовсе составили 0,69% от прибыли. При этом, как отмечают исследователи, ни один банк не был оштрафован или как-либо еще наказан за неисполнение закона.

Ученые отметили, что банки предпочитают тратить средства в сферах, привлекающих максимальное внимание общественности - такие как образование, ликвидация последствий природных катастроф и просвещение в области охраны здоровья. При этом некоторые менее популярные области остаются без финансирования.

Что касается сокращения экологического следа, то зачастую банки открывают современные отделения с низкой нагрузкой на окружающую среду, в то время как остальные продолжают пользоваться устаревшим оборудованием, поглощающим большие объемы энергии и прочих ресурсов.

Кроме того, расплывчатость формулировок Акта о компаниях позволяет давать им самое широкое толкование, что подрывает выполнение поставленных им целей. Например, такой обязательный элемент охраны труда, как обучение персонала пожарной безопасности заявляется как часть КСО-программы.

"До тех пор, пока закон не будет сформулирован более четко, эффективно применяться и наказывать нарушителей, он не создаст условий для развития КСО и cближению бизнеса с заинтересованными сторонами. Требования раздела 135 останутся косвенным налогом и будут создавать ненужные бюрократические трудности для бизнеса", - считают исследователи.

Материал предоставлен проектом "+1".