Молодые архитекторы обустроят Вологду

Студенты старших курсов Московского архитектурного института (МАРХИ) и Вологодского государственного университета (ВоГУ) под руководством профессиональных архитекторов разработали схемы благоустройства двух общественных пространств Вологды в рамках совместной инициативы городской администрации и лесопромышленного холдинга Segezha Group "Наша Вологда". Об этом сообщается в пресс-релизе Segezha Group.

На территории между Советским проспектом и зданием Вологодского драмтеатра появятся место отдыха с кубами для сидения и подсветкой. На участке между улицами Засодимского, Ленинградской и Маяковской, согласно проектам, установят беседки, скамейки, проложат деревянные дорожки. Брус и пиломатериалы под объекты предоставит Сокольский деревообрабатывающий комбинат (С-ДОК).

Проекты отбирали представители архитектурного сообщества города Вологды, кафедр ВоГУ и Сокольского ДОКа. Планируется, что элементы уличного оформления могут появиться в городе в августе-сентябре 2017 года, после доработки и согласования с администрацией города и собственниками земли.

Как рассказала управляющий директор по связям с общественностью Segezha Group Милена Симонова, основные цели инициативы - благоустроить общественные пространства города и помочь молодым специалистам проявить себя.

"Речь идет об архитекторах и студентах Сокольского лесопромышленного политехнического техникума, которых мы планируем привлечь для строительства объектов в рамках производственной практики", - пояснила она. По словам архитектора-тренера проекта Ивана Матвеева, выбранные площадки помогут студентам "проработать основные приемы взаимодействия с городской средой".

По словам директора Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимира Вайнера, инициатива способствует совершенствованию навыков молодых специалистов. Однако для того, чтобы подобный проект был полезен для жителей, необходимо привлекать к проектам горожан.

"Редко у людей появляется право решать, что и где должно благоустраиваться. В большинстве городов житель даже дерево, кустарник или цветы не может посадить без согласования и разрешения неизвестного числа неизвестных органов местного самоуправления. Решения о благоустройстве обычно никаким образом не связаны с нуждами горожан", - считает эксперт.

Материал предоставлен проектом "+1".