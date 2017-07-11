Положительный эффект от роста концентрации СО2 не подтвердился

Предположение о том, что рост концентрации углекислого газа в атмосфере снижает испарение воды, которую растения берут из земли, было опровергнуто недавним исследованием Университета Западного Сиднея, о котором сообщает Phys.org.



Согласно более ранним наблюдениям, с повышением уровня углекислого газа в атмосфере росла интенсивность и продуктивность фотосинтеза, в то время как потребление растениями воды сокращалось: впитав углекислый газ, они закрывали устьица ("поры" растений, через которые происходит испарение воды и газообмен с окружающей средой) раньше. Однако подобный эффект наблюдался в районах с относительно холодным климатом, например, лугах севера США.

До недавних пор ничего не было известно о том, повторяется ли он в жарких, засушливых районах тропического, субтропического и частично умеренного пояса.



Ученые ожидали, что в степных районах Австралии устойчивость растений к засухе должна повыситься. Но эксперимент показал: раскрытие устьиц регулируется наличием воды, а не повышенным содержанием углекислого газа.



"Результаты аналогичных экспериментов в лугах холодной зоны умеренного пояса сильно отличаются от результатов, полученных здесь, в Австралии, - сказал руководитель исследования профессор Дэвид Эллсворт. - Наш эксперимент показал, что углекислый газ не дает эффекта экономии воды".



"Модели прогнозирования глобального изменения климата основаны на том, что рост уровня CO 2 повысит интенсивность фотосинтеза на лугах, тогда как на самом деле изменение экосистем, такие как усиление роста, всхожесть различных типов растений в наибольшей степени зависят от количества воды, а не от углексилого газа", - добавляет он.



Более ранние спутниковые наблюдения показали тренд на "глобальное озеленение", что раньше связывалось с более эффективным расходом воды. Однако, по мнению Эллсворта, полученные данные показывают лишь то, что наибольшее поглощение углекислого газа растениями происходит в местах, где выпадает достаточно дождей. В Сиднее этот эффект еще заметнее, так как периоды дождей в этом районе чередуются с сухими сезонами.

"В будущем можно ожидать, что изменения в режиме осадков, вызванные ростом концентрации СО 2 , будут сочетаться с прямым воздействием на растения углекислого газа", - считает профессор.

Ранее ученый из калифорнийского исследовательского центра Berkley Lab. Тревор Кинан отметил, что хотя объем углекислого газа значительно вырос с 1959 по 2002 год, с 2002 по 2014 год оставался на одном и том же уровне.

По мнению ученого, это объясняется эффектом "снежного кома" - чем больше в атмосфере СО 2 , тем активнее происходит фотосинтез и, следственно, активнее растут растения, поглощая все больше углекислого газа. "Это подчеркивает необходимость идентифицировать и защищать экосистемы, потребление углекислого газа в которых растет", - подчеркивает Кинан.

Сжигание ископаемого топлива в результате хозяйственной деятельности человека привело к тому, что в каждом кубометре воздуха 400 мл занимает углекислый газ и его концентрация продолжает увеличиваться, хотя и более медленными темпами, чем 15 лет назад, говорится в докладе ООН по окружающей среде. Исходя из этих данных ожидаемый рост температуры в 21 веке составит от 2,9 до 3,4 градуса, что выше цели в полтора градуса. Эта цель закреплена Парижским соглашением по климату, вступившим в силу 4 ноября.

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