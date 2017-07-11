Положительный эффект от роста концентрации СО2 не подтвердился

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Предположение о том, что рост концентрации углекислого газа в атмосфере снижает испарение воды, которую растения берут из земли, было опровергнуто недавним исследованием Университета Западного Сиднея, о котором сообщает Phys.org.
Согласно более ранним наблюдениям, с повышением уровня углекислого газа в атмосфере росла интенсивность и продуктивность фотосинтеза, в то время как потребление растениями воды сокращалось: впитав углекислый газ, они закрывали устьица ("поры" растений, через которые происходит испарение воды и газообмен с окружающей средой) раньше. Однако подобный эффект наблюдался в районах с относительно холодным климатом, например, лугах севера США.
До недавних пор ничего не было известно о том, повторяется ли он в жарких, засушливых районах тропического, субтропического и частично умеренного пояса.
Ученые ожидали, что в степных районах Австралии устойчивость растений к засухе должна повыситься. Но эксперимент показал: раскрытие устьиц регулируется наличием воды, а не повышенным содержанием углекислого газа.
"Результаты аналогичных экспериментов в лугах холодной зоны умеренного пояса сильно отличаются от результатов, полученных здесь, в Австралии, - сказал руководитель исследования профессор Дэвид Эллсворт. - Наш эксперимент показал, что углекислый газ не дает эффекта экономии воды".
"Модели прогнозирования глобального изменения климата основаны на том, что рост уровня CO2 повысит интенсивность фотосинтеза на лугах, тогда как на самом деле изменение экосистем, такие как усиление роста, всхожесть различных типов растений в наибольшей степени зависят от количества воды, а не от углексилого газа", - добавляет он.
Более ранние спутниковые наблюдения показали тренд на "глобальное озеленение", что раньше связывалось с более эффективным расходом воды. Однако, по мнению Эллсворта, полученные данные показывают лишь то, что наибольшее поглощение углекислого газа растениями происходит в местах, где выпадает достаточно дождей. В Сиднее этот эффект еще заметнее, так как периоды дождей в этом районе чередуются с сухими сезонами.
"В будущем можно ожидать, что изменения в режиме осадков, вызванные ростом концентрации СО2, будут сочетаться с прямым воздействием на растения углекислого газа", - считает профессор.
Ранее ученый из калифорнийского исследовательского центра Berkley Lab. Тревор Кинан отметил, что хотя объем углекислого газа значительно вырос с 1959 по 2002 год, с 2002 по 2014 год оставался на одном и том же уровне.
По мнению ученого, это объясняется эффектом "снежного кома" - чем больше в атмосфере СО2, тем активнее происходит фотосинтез и, следственно, активнее растут растения, поглощая все больше углекислого газа. "Это подчеркивает необходимость идентифицировать и защищать экосистемы, потребление углекислого газа в которых растет", - подчеркивает Кинан.
Сжигание ископаемого топлива в результате хозяйственной деятельности человека привело к тому, что в каждом кубометре воздуха 400 мл занимает углекислый газ и его концентрация продолжает увеличиваться, хотя и более медленными темпами, чем 15 лет назад, говорится в докладе ООН по окружающей среде. Исходя из этих данных ожидаемый рост температуры в 21 веке составит от 2,9 до 3,4 градуса, что выше цели в полтора градуса. Эта цель закреплена Парижским соглашением по климату, вступившим в силу 4 ноября.
Материал предоставлен проектом "+1".