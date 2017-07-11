Американские города могут перейти на возобновляемую энергетику к 2035 году

Участники конференции американских мэров (United States Conference of Mayors) приняли резолюцию, по которой 250 городов США могут перейти на возобновляемую энергетику к 2035 году. Предложение, принятое на конференции во Флориде, направят на рассмотрение в Конгресс США и Белый дом. Об этом сообщает The Economic Times.

Основными источниками энергии станут ветер, солнце, приливы и недра Земли (геотермальная энергетика). По словам мэра Колумбии (Южная Каролина) Стива Бенджамина, идея родилась в ответ на решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.

"Большинство мэров Америки считают, что нам не следует ждать президента, чьи убеждения относительно климата противоречат науке", - заявил президент конференции, мэр Нового Орлеана (Луизиана) Митч Ландрье на открытии встречи.

По словам политика, участники конференции убеждены, что климат меняется в результате человеческой деятельности. "Если федеральное правительство откажется действовать, города объединят усилия и через мэров разработают новую национальную политику", - добавил Митч Ландрье.

В резолюции мэры напомнили, что города могут сыграть решающую роль в борьбе с изменением климата. Коммерческие, жилые и общественные здания потребляют до 40% энергии. Транспортный сектор производит одну треть национальных выбросов.

Города могут разработать новые строительные нормы, повысить энергоэффективность домов и офисов, разработать и внедрить инновации, перевести транспорт на альтернативные виды топлива, пропагандировать чистые технологии среди горожан. Согласно документу, города Аспен (Колорадо), Берлингтон (Вермонт), Гринсбург (Пенсильвания), Рок Порт (Миссури) и Кадьяк на Аляске уже получают 100% энергии из "чистых" источников.

По мнению генерального директора консалтинговой компании CCGS, главы рабочей группы по климату экологического комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Михаила Юлкина, инициатива мэров выведет города на новую ступень развития.

"В этих городах не только улучшится экологическая обстановка. Они станут новыми точками роста на карте страны. Сюда станут переезжать предприятия и простые люди. Здесь модно будет жить и работать. Со временем подорожает земля и недвижимость, вырастут налоговые поступления в казну. В то же время другие города, прежде всего в угольных районах, из-за решений Дональда Трампа, буду стагнировать", - считает эксперт.

Парижское соглашение приняли на Рамочной конвенции ООН об изменении климата 12 декабря 2015 года в Париже. Представители 195 стран условились не допустить повышения средней температуры планеты к 2100 году более чем на два градуса, при возможности на полтора градуса, по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение вступит в силу в 2020 году при условии, что его ратифицируют не менее 55 стран, которые генерируют от 55% мировых выбросов парниковых газов. По данным ООН, договор уже ратифицировали 153 страны.

Трамп 1 июня объявил о выходе страны из Парижского соглашения. По его словам, прописанные в документе обязательства могут уничтожить 2,7 млн рабочих мест в США к 2025 году. На саммите G20, который проходил в Гамбурге 7-8 июля, американский президент остался при своем решении. 19 мировых лидеров, в свою очередь, подтвердили приверженность целям Парижского соглашения.

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