Автомобильное движение может превратиться в источник энергии

Школьница из города Мейсон (США, штат Огайо) 13-летняя Лаалития Ачария создала прибор TraffEnerate, способный трансформировать в электричество волны, создаваемые проезжающими мимо автомобилями. Об этом сообщает издание Inhabitat.

Прототип состоит из 11 пьезоэлектриков - датчиков, которые реагируют на любые колебания среды, производя электрические заряды. Ачария надеется установить подобные устройства на самых оживленных перекрестках родного города.

Идея найти дешевый легко возобновляемый источник энергии родилась у девочки в во время путешествия по Индии. "Я увидела детей, которые живут без электричества, отапливают дома опасными кострами. Мне захотелось улучшить их жизнь с помощью "чистого" электричества", - рассказала молода изобретательница.

Конкурс молодых ученых

Наряду с еще девятью юными исследователями школьница стала финалистом конкурса молодых ученых Young Scientist Challenge 2017, организованного американской инновационно-производственной компанией 3M и проектом медиахолдинга Discovery Communications "Discovery Education" (предоставляет инновационные технологии детским садам, классам начальной и средней школ).

Среди других проектов, отмеченных жюри, - мобильное приложение, которое определяет наличие свинца в воде; лекарство от болезни Альцгеймера из компонентов желтого имбиря (куркума), дерева гинкго двулопастного и травянистого растения Бакопа Монье; очистка нефтяных разливов гранатовой шелухой и апельсиновой кожурой; технология повышения урожайности, основанная на азотофиксирующих свойствах клубеньковых бактерий. Автора лучшего проекта объявят в октябре.

Победитель получит $25 тыс. на доработку проекта.

Дефицит электроэнергии

Обеспечить всеобщий доступ к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии - одна из целей ООН в области устойчивого развития. Как утверждают эксперты, "чистая" энергетика необходима, чтобы укрепить экономику и обезопасить экосистемы. По данным ООН, каждый пятый человек в мире живет без электричества. Около 3 млрд людей отапливают жилища дровами.

Согласно докладу "Свет, энергия, действие: электрификация Африки", (Lights, Power, Action: Electrifying Africa) фонда Africa Progress Panel, выступающего за справедливое и устойчивое развитие Африки, наиболее острый дефицит электроэнергии наблюдается в странах Африки. 620 млн жителей континента (почти двум третям населения) электросети не доступны. По прогнозам экспертов, к 2030 году их число может увеличиться на 45 млн. Для сравнения в среднем житель США использует 13 тыс. кВт/ч электричества в год, африканец - 160 кВт/ч.

По данным доклада, школы в девяти африканских странах не подключены к электросетям. Ежегодно 600 тыс. африканцев умирают от загрязнения воздуха, вызванного использованием дров и древесного угля. Основными жертвами становятся женщины и дети. Дефицит электроэнергии обходится региону в 2-4% ВВП ежегодно.

Как считают эксперты, развитие "зеленой" энергетики страны обеспечит население работой, снизит смертность среди женщин и детей, обеспечит стабильный рост на континенте. В Уганде, например, используются радиостанции на солнечных батареях, они позволяют женщине вовремя вызвать акушерку. Устройства позволили вполовину сократить показатель смертности во время родов.

Материал предоставлен проектом "+1".