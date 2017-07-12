Изменение климата сокращает урожай

Следствием потепления в Арктике является похолодание в умеренных широтах, из-за которого зимние холода продолжаются в весенние, а иногда и летние месяцы. Изменение климатической нормы, в свою очередь, влияет на снижение урожайности зерновых. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience и рассмотренного в статье журнала Wired.

Южнокорейские и американские исследователи изучили климатические данные, собранные в течение 100 лет. Взаимосвязь между потеплением в Арктике и похолоданием в Северной Америке стала особенно заметной с 1990 года. Тогда же на континенте началось снижение урожайности зерновых, составившее 4% в среднем по США. Кроме того, затронутые похолоданием растения стали поглощать меньше углекислого газа, что в перспективе может ускорить темпы антропогенного изменения климата.

Арктика, как отмечается в статье, нагревается быстрее, чем любой другой регион планеты. По словам одного из авторов исследования, Йон-Сеона Куга из Пхоханского университета, перемещение масс холодного воздуха влияет на погоду на отдаленных территориях; зоны высокого и низкого давления меняются местами. Впоследствии меняется не только температура, но также облачность, режим выпадения осадков и множество других факторов.

Чтобы понять, как изменение климата в Арктике влияет на климат Северной Америки, ученые использовали данные из климатических моделей (расчеты, помогающие климатологам предсказать изменение климата, которое происходит под влиянием множества внешних воздействий) под названием CMIP5. Исследователей интересовали такие факторы, как выбросы от сжигания ископаемого топлива, взаимодействие атмосферы и океана, радиационный прогрев атмосферы, облачность и другие. Многомодельный инструмент был использован как для всего объема данных, так и для отдельных его частей, чтобы отследить взаимодействие климатических систем разных континентов.

Сопоставив температуры в районе Берингова моря с температурами и данными о росте растений на основной территории США, ученые выявили тренд на более холодную погоду зимой и весной на севере США и в Канаде, а также более засушливую - в Техасе и соседних штатах. Совокупная способность американских экосистем к поглощению углекислого газа из-за погодных изменений сократилась на 14%. В некоторых штатах, в том числе в Техасе, урожайность зерновых упала на 20%.

По мнению исследователей, наблюдение может послужить сигналом к тому, чтобы фермеры позже приступали к посеву. В то же время авторы исследования предупреждают: нет гарантий, что тренд не изменится, предсказать реакцию флоры на дальнейшее изменение климата непросто. "Жизненный цикл растений не находится в линейной зависимости от климатических факторов, - говорит Йон-Сеон Куг. - Например, при 10-процентном похолодании, вред, причиненный растительности, составит не 10%, а намного больше. Это нелинейная зависимость".

Согласно более ранним исследованиям, опубликованным в журналах Science Advances и Hakai, регионам, которые в течение последнего десятилетия не раз переживали аномальные заморозки и снежные бури (Великобритания и Восточное побережье США), грозят еще более суровые зимы, если будет нарушен круговорот теплой и холодной воды в океане.

Климатологи зафиксировали, что в 1990 году концентрация СО 2 в атмосфере достигала 355 мл на куб. м, тогда как в начале 2017 года этот показатель составил 405 ppm. Нагрев атмосферы в Северной Атлантике может привести к тому, что вода теплых течений перестанет охлаждаться и уходить с поверхности на глубину, чтобы далее двигаться в южном направлении, как это происходит сейчас. Увеличение концентрации углекислого газа до 710 ppm в пределах 300 лет может стать причиной остановки атлантических меридиональных течений (несут воды на север или юг).

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