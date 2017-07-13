Мораторий на создание свалок в штате Мэриленд отменен

Губернатор штата Мэриленд (США) Ларри Хоган отменил мораторий на создание новых свалок и другие правила обращения с отходами, введенные его предшественником Мартином О’Мэлли в 2015 году. Об этом сообщает газета Baltimore Sun.

"Мы заменяем сиюминутную, плохо продуманную политику сбалансированным и разумным подходом к управлению отходами в Мэриленде", - сказал Хоган, добавив, что его план устанавливает реальные цели по переработке мусора.

Целью О’Мэлли было перерабатывать 65% мусора к 2020 году и 85% мусора - к 2045 году, а также в течение 25 лет свести к нулю захоронение отходов за счет как переработки, так и сжигания. План был разработан после того, как исследования показали, что на одного жителя Мэриленда приходится больше выбрасываемого мусора, чем в других штатах. Предполагалось, что такая политика приведет к созданию новых компаний и рабочих мест, снизив нагрузку на окружающую среду.

Выступая на ежегодном летнем собрании Муниципальной лиги Мэриленда, губернатор-республиканец Ларри Хоган объяснил, что пошел на такой шаг из-за жалоб со стороны органов местного самоуправления. По его словам, демократ Мартин О’Мэлли "создал ненужные трудности для органов местного самоуправления и добился того, что свалки переполнились". Также Хоган раскритиковал требование своего предшественника о внедрении наилучших доступных технологий для системы очистки стоков, назвав его "обременительным".

Не все жители Мэриленда согласны с решением губернатора. Член городского совета Балтимора Мэри Пэт Кларк считает, что Хоган должен последовать примеру других штатов, внедряющих политику "нулевых отходов".

"Кажется, не только мусор, но и политика движется совершенно не в том направлении, - сказала она. - На мой взгляд, это неумное, очень "трамповское" решение, я надеюсь, что губернатор пересмотрит его и присоединит Мэриленд к другим американским штатам, которые стараются защитить окружающую среду, сокращая объем захораниваемого мусора".

К плану О’Мэлли отношение экологов было неоднозначным. Они хвалили его стремление перерабатывать как можно больше отходов, однако критиковали намерение увеличить производство энергии путем сжигания мусора. По данным администрации Хогана, в основе новой политики обращения с отходами будет лежать принцип повторного использования и переработки материалов.

Обращение с отходами в России

В России с начала 2017 года было закрыто 26 крупных мусорных полигонов. В частности, свалка "Кучино" в подмосковной Балашихе была закрыта по требованию президента РФ. Это произошло после того, как местные жители в ходе прямой линии с Владимиром Путиным 15 июня пожаловались на плохие условия жизни рядом со свалкой, куда ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора. После рекультивации территория свалки может быть преобразована в горнолыжный курорт.

Организатор экологического движения "Раздельный сбор" Валерия Коростелева обратила внимание, что хотя в России и ведется природоохранная деятельность, федеральные мероприятия Года экологии подразумевают также открытие десятков новых мусорных полигонов по всей стране.

"Эта тенденция будет сохраняться в совокупности со строительством мусоросжигательных заводов (заводов по термическому обезвреживанию). Пока в нынешней стратегии государства полигоны все равно останутся нужны - для всего того, что не сожгут, а также для отходов сжигания - токсичной золы и шлака", - сказала Коростелева, добавив, что таким образом проблема отходов в стране не решается.

"Строительство мусоросжигательных заводов подсаживает страну на "мусорную иглу", когда владельцам выгоден высокий уровень образования отходов, а за этим и образования новых полигонов для шлака и золы, загрязнение воздуха, воды и почвы, увеличение заболеваний населения", - считает эксперт.

Что касается уровня экологического просвещения населения - одного из ключевых факторов культуры обращения с отходами - то Коростелева считает, что в среднем по стране, он медленно растет, особенно в крупных городах.

В качестве решения проблемы эксперт предлагает на уровне государства действовать соответственно уже имеющемуся Федеральному закону "Об отходах производства и потребления", который предполагает иерархию способов обращения с отходами.

Вложение сил и средств на более высоком уровне иерархии предотвращает глобальные затраты в случае с менее приоритетным способом обращения с отходами. Например, вложение средств в организацию раздельного сбора предотвращает дополнительные затраты на сортировку смешанных отходов и поиск путей утилизации "хвостов" (неперерабатываемых отходов)", - объяснила Коростелева.

Эксперт рекомендует "поставить амбициозные цели по сокращению образования отходов и не бояться их достигать путем экономической, законодательной, образовательной мотивации".

В частности, представитель движения "Раздельный сбор" предлагает уменьшить количество упаковки, отказаться от одноразовых пакетов, ограничить производство неперерабатываемых материалов и заменить их на легкоперерабатываемые, а также формировать новую культуру потребления в стране.

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