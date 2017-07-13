Крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию построят в Южной Корее

Южно-корейская компания Solkiss, работающая в сфере солнечной энергетики, планирует построить самую крупную плавучую солнечную электростанцию. Ее мощность составит 2,67 МВт. Об этом сообщает издание Inhabitat.

СЭС на водохранилище Deoku будет поворачиваться вслед за солнцем в течение всего дня. Благодаря такой технологии станция сможет производить на 22% больше энергии, чем наземная фотоустановка, и на 16% больше обычной плавающей солнечной батареи. Еще две вращающиеся станции компания установит на водохранилище Myeoku. Строительство объектов предполагается завершить к концу ноября.

Первая подобная установка появилась в 2014 году на водохранилище Anseong на юге Сеула. Solkiss планирует разместить плавающие СЭС по всей стране.

Стратегия согласуется с планами президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин (Moon Jae-in) кардинально перестроить энергетический сектор. По данным агентства Reuters, в июне 2017 года глава республики предложил увеличить долю природного газа в энергетике с 18% до 27% и возобновляемых источников (в основном воды) с 5% до 20% к 2030 году. Доли угля и ядерной энергетики в то же время должны сократиться с 40% до 21,8% и с 30% до 21,6%, соответственно. Сейчас угольные электростанции и ядерные реакторы генерируют 70% электричества в Южной Корее.

Правительство может изменить систему налогообложения энергетического сектора. Угольные и атомные предприятия в стране получают льготы. "В настоящее время производство электроэнергии из природного газа облагается налогом. Мы планируем исправить искаженную систему налогообложения и взимать экологические сборы с угольных и атомных электростанций," - отметил профессор энергетического машиностроения в Университете Ханьянг, советник президента Южной Кореи по энергетическим вопросам Пайк Ангиу (Paik Ungyu).

Профессор экономики Инчхонского национального университета Сон Янг-Хун (Sonn Yang-Hoon) положительно оценил инициативу нового президента, но предупредил, что страна столкнется со множеством трудностей. Эксперты считают, что остановка строительства новых угольных и атомных электростанций грозит ростом цен на электроэнергию, а также тем, что частные компании, инвестировавшие в их строительство, поднимут вопрос о компенсациях.

По данным Мирового энергетического совета, в 2014 году угольные станции в Южной Кореи производили 211 ТВт/ч энергии (седьмое место в мире). Мощность АЭС составила - 21,7 ГВт, ГЭС - 6,45 ГВт, СЭС - 3,17 ГВт, ветропарков - 0,869 ГВт.

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