Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выпускниками программы "Шанс" стали 309 подопечных детдомов

Социальная ответственность
13 июля, 18:49 UTC+3

Благотворительный фонд "Арифметика добра" подвел итоги образовательной программы в 2016-2017 учебном году

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Кравченко/ТАСС

В прошедшем учебном году участниками образовательной программы "Шанс", которая помогает подопечным детских домов готовиться к выпускным экзаменам, стали 540 человек, 309 из них - выпускники. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе организатора программы, благотворительного фонда "Арифметика добра".

По итогам года из подопечных детских домов, участвовавших в программе, двое окончили обучение с золотыми медалями, один - с серебряной, трое стали отличниками и 58 - хорошистами. Золотыми медалистами стали выпускник Первоуральского детского дома (Свердловская область) Арнольд М. и  выпускница Северодвинского детского дома (Архангельская область) Ольга К. 

Всего в программе участвовали 82 детских дома из 27 регионов страны. Среди выпускников прошедшего учебного года 77 одиннадцатиклассников и 232 девятиклассника. Педагоги "Шанса" занимаются с детьми по 11 предметам школьной программы. Все занятия проходят дистанционно через интернет.

"Сама процедура сдачи ГИА (государственной итоговой аттестации) для ребенка, воспитывающегося в полноценной семье, очень стрессовая. А для наших детей - сродни катастрофе. Программа "Шанс" действительно позволила детям-сиротам обрести еще один шанс на успешное получение основного общего образования. У многих воспитанников открылось второе дыхание. Они с благодарностью говорят о своих репетиторах. Онлайн-консультации многим открыли глаза на дисциплины, которые до встречи с фондом "Арифметика добра" казались им недосягаемыми", - отмечает Юлия Лацевич, замдиректора по учебно-воспитательной работе Ижевского детского дома.

По мнению учителя географии программы "Шанс" Валерии Гервальд, программа важна потому, что она способствует социализации детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Социализация, по словам педагога, "способствует адаптации ребят в обществе, повышает градус ответственности и мотивации".

Благотворительный фонд «Арифметика добра" существует с 2014 года, за это время фонд помог семейному устройству более 188 детей-сирот и провел более 25 тыс. уроков по школьным дисциплинам в детских домах. Задача фонда - подготовить детей, выросших без семьи, к жизни в обществе и помочь потенциальным родителям в усыновлении и воспитании сирот.

По данным Совета при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, число сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за последние пять лет сократилось более чем в два раза. В правительстве объяснили это развитием системы передачи детей на семейные формы воспитания. Сейчас в России 55,6 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
2
В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек
3
В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России
4
Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%
5
Песков вновь подтвердил, что турбины для Крыма были изготовлены в России
6
"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы онлайн-перевозок
7
НАТО не видит угроз со стороны РФ в связи с учениями "Запад"
Темы дня
Реклама