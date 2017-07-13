Выпускниками программы "Шанс" стали 309 подопечных детдомов

В прошедшем учебном году участниками образовательной программы "Шанс", которая помогает подопечным детских домов готовиться к выпускным экзаменам, стали 540 человек, 309 из них - выпускники. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе организатора программы, благотворительного фонда "Арифметика добра".

По итогам года из подопечных детских домов, участвовавших в программе, двое окончили обучение с золотыми медалями, один - с серебряной, трое стали отличниками и 58 - хорошистами. Золотыми медалистами стали выпускник Первоуральского детского дома (Свердловская область) Арнольд М. и выпускница Северодвинского детского дома (Архангельская область) Ольга К.

Всего в программе участвовали 82 детских дома из 27 регионов страны. Среди выпускников прошедшего учебного года 77 одиннадцатиклассников и 232 девятиклассника. Педагоги "Шанса" занимаются с детьми по 11 предметам школьной программы. Все занятия проходят дистанционно через интернет.

"Сама процедура сдачи ГИА (государственной итоговой аттестации) для ребенка, воспитывающегося в полноценной семье, очень стрессовая. А для наших детей - сродни катастрофе. Программа "Шанс" действительно позволила детям-сиротам обрести еще один шанс на успешное получение основного общего образования. У многих воспитанников открылось второе дыхание. Они с благодарностью говорят о своих репетиторах. Онлайн-консультации многим открыли глаза на дисциплины, которые до встречи с фондом "Арифметика добра" казались им недосягаемыми", - отмечает Юлия Лацевич, замдиректора по учебно-воспитательной работе Ижевского детского дома.

По мнению учителя географии программы "Шанс" Валерии Гервальд, программа важна потому, что она способствует социализации детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Социализация, по словам педагога, "способствует адаптации ребят в обществе, повышает градус ответственности и мотивации".

Благотворительный фонд «Арифметика добра" существует с 2014 года, за это время фонд помог семейному устройству более 188 детей-сирот и провел более 25 тыс. уроков по школьным дисциплинам в детских домах. Задача фонда - подготовить детей, выросших без семьи, к жизни в обществе и помочь потенциальным родителям в усыновлении и воспитании сирот.

По данным Совета при Правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, число сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за последние пять лет сократилось более чем в два раза. В правительстве объяснили это развитием системы передачи детей на семейные формы воспитания. Сейчас в России 55,6 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей.

Материал предоставлен проектом "+1".