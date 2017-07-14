Причиной миграции в 80% случаев являются война и насилие

Большинство мигрантов, бежавших в Европу морем, сделали это из-за войн или угрожающего им насилия в родных странах. К такому выводу пришли авторы доклада из проекта EVI-MED Мидлсекского университета (Великобритания). Цель проекта - анализ и сбор данных, касающихся миграционного кризиса в Средиземноморье. О работе рассказало издание The Guardian.

По данным доклада, 84% из более миллиона человек, бежавших в Европу в 2015 году, были гражданами стран, которые исследователи назвали "производящими беженцев” (среди них Сирия, Афганистан и Ирак). Четверть беженцев были детьми. "Правительства и некоторые медиа-организации закрепляют миф о том, что "притягивающие факторы" сильнее, чем "выталкивающие факторы", но мы выяснили обратное", - сказал изданию возглавляющий исследование профессор Брэд Блиц. Он подчеркнул, что у мигрантов "не было другого выбора".

Исследование основано на 750 анкетах и ​​более 100 интервью, проведенных в центрах приема беженцев в Греции, Италии и на Мальте. Авторы доклада получили свидетельства о фактах жестокого обращения, с которым сталкивались беженцы во время пути в Европу. Половина респондентов были арестованы или задержаны, а 17% опрошенных принуждали к рабскому труду.

Войну в качестве причины для миграции назвали большинство опрошенных: 49% в Греции и 53% - на Мальте. Среди прибывших на Сицилию только четверть называли войну в качестве причины бегства, 48% покинули родину из-за гонений. Только 18% в трех странах объяснили свое решение мигрировать экономическими причинами. Незначительное количество ответов были связаны с желанием путешествовать или учиться.

Исследователи также пришли к выводу, что многие мигранты, прибывшие в Италию, Грецию и на Мальту, не имели представления о своем конечном пункте назначения. Во время транзита, или потерявшись в море, многие мигранты оказались в Ливии. Большинство из прибывших туда столкнулись с жестоким обращением и арестами.

Некоторые выходцы из западной части Африки изначально планировали найти работу в Ливии, считая ее относительно стабильной страной, но оказались в безнадежном положении. Один из опрошенных жителей Кот-д'Ивуара провел почти два года в ливийской тюрьме, а выходец из Гвинеи заявил, что его документы были уничтожены. "Я понятия не имел, что в Ливии людей сажают в тюрьму, убивают и пытают", - заявил он.

Джудит Сандерленд из правозащитной организации Human Rights Watch назвала Ливию "адской бездной" для мигрантов и людей, ищущих убежища. "Это страна, которая пронизана конфликтом, прибывающим грозят пытки, принудительный труд и сексуальное насилие. Люди едут туда на работу, но позже вынуждены сбегать по морю из-за крайне плохого обращения".

В качестве выводов команда исследователей выпустила рекомендации для государственных структур Евросоюза, работающих с беженцами. Среди них - более тщательно выполнять обязательства в соответствии с международным правом и законодательством Европейского союза, лучше информировать мигрантов о процессах предоставления убежища и переселения, а также прекратить расселять прибывающих мигрантов в центрах с ужасающими условиями.

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