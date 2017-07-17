Музей советских игровых автоматов проведет аукцион в пользу сирот

В Музее советских игровых автоматов стартовал сбор лотов для благотворительного аукциона "Соцсбыт". Об этом говорится в пресс-релизе фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам", в пользу которого будет проводиться мероприятие. На аукцион можно выставить вещи, произведенные во времена СССР. Половина вырученных с каждого лота средств будет направлена в фонд на поддержку семейного проекта "Близкие люди", а вторая половина достанется владельцу лота. Мероприятие состоится в конце сентября.

Чтобы выставить лот на продажу, нужно отправить краткое описание товара и фото на адрес auction@15kop.ru. Все товары пройдут предварительный отбор, чтобы, как рассказали организаторы, "собрать максимально интересную коллекцию для продажи". На аукционе будут действовать три минимальные ставки: 100, 300 и 500 рублей. Ее определят организаторы мероприятия и заранее уведомят владельца лота. Музей выставит на аукцион собственный лот - детский игровой автомат-качалку "Зебра" в работающем состоянии, начальная цена которого составит 10 тыс. рублей.

"Этот аукцион, с одной стороны, призван популяризовать советский предметный дизайн, который в последние годы становится все более и более востребованным. В московском музее, например, у нас есть детский педальный Москвич, миксер "Воронеж", радиолы и магнитофоны. Сейчас такие вещи уже не выпускают. Но главная цель акции "Соцсбыт" - это привлечение внимания к работе фонда и к тем социальным проблемам, которые фонд решает", - говорит основатель музея Максим Пинигин.

"У каждого из нас дома или на даче, сохранились замечательные артефакты прошлого - теперь есть повод вдохнуть в них новую жизнь, - рассказала глава фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская. - Проект "Близкие люди" помогает семьям, принявшим на воспитание детей с особенностями развития, со сложными или редкими заболеваниями. В сфере внимания проекта сейчас более 90 семей". Альшанская добавила, что программа нужна для того, чтобы приемные родители не боялись брать особенных детей в семьи и для того, "чтобы им было легче их растить, лечить и реабилитировать".

Аналогичная акция в марте этого года прошла в филиале Музея советских игровых автоматов в Санкт-Петербурге. Вырученные средства направили в пользу благотворительной организации "Ночлежка", помогающей бездомным. На аукционе продали оригинальные металлические барельефы, фотоаппараты "Смена", набор позолоченных кофейных ложек и хрустальное блюдо, зонтик 1960-х годов и раритетные грампластинки.

Фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам" существует с 2007 года, его задача - решение проблемы социального сиротства в России. Более пяти тысяч детей нашли семью и более тысячи ее не потеряли благодаря программам фонда, направленным на помощь семьям в трудной жизненной ситуации. У фонда есть 500 постоянных волонтеров и 1,5 тыс. временных помощников.

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