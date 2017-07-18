Экономисты вывели индекс персональных финансов в США

Исследователи школы бизнеса Университета Джорджа Вашингтона и компании финансового сектора TIAA выяснили, что лишь половина взрослого населения США может ответить на вопросы по управлению финансами. Работа ученых опубликована на сайте TIAA Institute.

Согласно исследованию 50% опрошенных (из 1043 человек) смогли правильно ответить на половину из 28 вопросов, касающихся займов, накоплений и заработка, способов экономии, инвестиций, страхования, осмысления рисков и даже поиска информации о финансах. На основе результатов опроса экономисты составили Индекс персональных финансов (Personal Finance Index, P-Fin Index) - инструмент оценки общего знания о личных финансах.

Индекс персональных финансов определил соотношение между знаниями и финансовым поведением взрослого населения США. Показатель вычислялся в разных подгруппах, определенных по возрасту, полу, расовой и этнической принадлежности, уровню образования, занятости и доходу.

В среднем участники опроса смогли дать 49% правильных ответов. 16% продемонстрировали особенно высокий уровень владения темой, ответив на 22 и больше вопросов. "Эти люди с меньшей вероятностью сообщат о неустойчивости своего финансового положения", - заявил CNBS один из авторов исследования Пол Якобоски. В то же время 20% опрошенных продемонстрировали довольно низкий уровень, ответив на семь или меньше вопросов.

Опрос показал прямую зависимость между уровнем финансовой грамотности и уровнем доходов. Среди тех, чей семейный доход меньше $25 тыс. в год на человека, ответили правильно на 34% вопросов, а среди тех, кто зарабатывает более $100 тыс. - на 59%. Важным фактором оказался и уровень образования. Те люди, которые не окончили среднюю школу, смогли правильно ответить на 30% вопросов. У людей, окончивших вузы, показатель правильных ответов равен 62%. При этом сфера образования оказалась не решающим факторов. Люди с экономическим образованием дали правильные ответы на 55% вопросов, представители других специальностей - на 47%.

Мужчины ответили правильно на 51% вопросов, женщины - на 48%. Наибольшую финансовую грамотность продемонстрировали люди в возрасте от 60 лет и старше, ответив правильно на 57% вопросов. Самая финансово малограмотная группа - люди от 18 до 29 лет, они дали лишь 40% правильных ответов. Пенсионеры оказались наиболее компетентными, они ответили на 55% опросника TIAA, тогда как трудоустроенные респонденты - на 51%, а столкнувшиеся с увольнением - лишь на 34%.

"Когда дело доходит до личных финансов, люди должны проявлять инициативу. Те, кто знают больше о личных финансах, чаще обращаются за дополнительной информацией", - отметила один из авторов исследования, профессор экономики Университета Джорджа Вашингтона Аннамария Лусарди. Эксперт считает, что пробел в знаниях должен стимулировать людей заниматься самообразованием.

В 2015 году рейтинговое агентство Standard & Poor's подсчитало, что Россия по уровню финансовой грамотности в мире занимает 24-е место, находясь на одном уровне с Белоруссией, Сербией, Камеруном, Кенией, Мадагаскаром, Того и ОАЭ. По подсчетам аналитиков, доля населения, способного принимать верные финансовые решения в этих странах составляет 38%. Россию в списке опередили Зимбабве, Туркменистан и Монголия (у всех - 41%), а также Казахстан, Замбия, Сенегал и Украина (по 40%). В исследовании участвовало более 150 тыс. взрослых старше 15 лет из более чем 140 стран.

"Финансовая грамотность - это один из важнейших навыков, необходимых в 21 веке для успешной и продуктивной жизни. Привычка вести личный или семейный бюджет позволяет формировать накопления даже при небольших доходах. В нашей стране необходим комплекс усилий государственных органов, образовательных учреждений, финансовых организаций и самих граждан. Несложно получить знания в финансовой сфере, например, научиться вести ежемесячный бюджет, но этого мало. Необходимо формировать устойчивые привычки, что возможно только на практике, поэтому роль финансовых организаций в повышении финансовой грамотности крайне важна", - объяснила "+1" менеджер по корпоративной социальной ответственности "Ситибанка" Татьяна Авраменко, добавив, что банк совместно с партнерами развивает это направление уже более 10 лет. "Мы накопили огромный опыт и готовы им делиться", - заявила эксперт.

Материал предоставлен проектом "+1".